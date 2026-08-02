Byggnadskonstruktör
Deniz Bygglovskonsulter AB / Byggjobb / Jönköping Visa alla byggjobb i Jönköping
2026-08-02
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Deniz Bygglovskonsulter AB i Jönköping
Är du redan verksam företagare och vill fylla upp luckor i schemat?
Är du pensionerad konstruktör och vill ta uppdrag?
Är du arbetssökande konstruktör och uppfyller våra krav?
Välkommen att skicka in en ansökan till oss.
Efterfrågan på våra tjänster ökar vilket medför till att vi behöver bli fler. Vi söker konstruktörer som vill arbeta extra. Arbetet innebär främst nybyggnationer, ombyggnationer/tillbyggnationer m.m.
Om dig
Vi söker konstruktörer med erfarenhet. Kravet är att du ska vara utbildad med erfarenhet och kunna ta några projekt i månaden. Vi söker dig som vill jobba extra! Du väljer själv hur många projekt du kan/vill ta dig ann.
Vi söker dig som har kunskap och erfarenhet av småhus och som vill vara med att utveckla och utvecklas i vårt företag. Du ska även ha goda kunskaper i byggtekniska detaljer. Att du är ansvarstagande och flexibel ser vi som en självklarhet. För den som vill, finns chans till en tillsvidareanställning.
Vi ser gärna att du är beredd på att löpande, eller under visstid, ta uppdrag ute hos kund.Publiceringsdatum2026-08-02Dina arbetsuppgifter
I din roll som konstruktör kommer du att ansvara för dina egna projekt. Du kommer att rita dina konstruktioner i det program du känner dig trygg i. Ditt arbete är mycket självständigt. Vidare kommer du att arbeta nära såväl vår konstruktörsansvarig som våra kunder. Du får uppdrag/projekt av oss som du driver och slutför själv. Vi söker dig som har kunskap och erfarenhet av småhus och som vill vara med att utveckla och utvecklas i vårt företag. Du ska även ha goda kunskaper i byggtekniska detaljer.
Vi söker dig som:
Har arbetats som Byggnadskonstruktör - 2 års erfarenhet
Är driven
Kan arbeta självständigt
Övrig information:
Start: Februari 2027
Omfattning: Heltid
Lön: Timbaserad månadslön
Placering: Över hela sverige
Märk ämnesraden med "Jobbansökan konstruktör". Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Deniz Bygglovskonsulter AB
(org.nr 559275-3551), https://www.bygglovskonsulter.com/
Tornfalksgatan 11 (visa karta
)
556 14 JÖNKÖPING Arbetsplats
Bygglovskonsulter Jobbnummer
10017975