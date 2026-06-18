Byggnadskonstruktör
Tecnicon Byggkonsult AB / Byggjobb / Örnsköldsvik Visa alla byggjobb i Örnsköldsvik
2026-06-18
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Tecnicon Byggkonsult söker en engagerad byggnadskonstruktör som vill arbeta med projektering inom byggnadskonstruktion.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar bland annat utredningar, dimensionering och projektering av entreprenadhandlingar. Du kommer att arbeta både självständigt och i projektgrupper inom vår konstruktionsavdelning.
Din arbetsplats är vårt kontor i Örnsköldsvik och vi ser gärna att du bor i staden. Här kommer du att samarbeta med övriga teknikkonsulter i både interna och externa konsultgrupper för att leverera tjänster till en stor variation av kunder.
Din formella kompetens
Vi söker dig som är byggnadsingenjör, högskoleingenjör, civilingenjör eller har annan motsvarande kompetens inom byggnadskonstruktion.
Du har ett antal års arbetslivserfarenhet inom byggsektorn eller har nyligen tagit examen från en utbildning inom området.
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
God datorvana med goda kunskaper i Microsoft 365 är ett krav.
Kunskaper i engelska i tal och skrift är meriterande.
Erfarenhet av CAD-program, främst Autodesk AutoCAD och Revit samt beräkningsprogram, helst från Strusoft, är meriterande.
Erfarenhet som entreprenör eller arbete med byggfrågor inom kommun kan också vara meriterande, men inget krav.
Dina personliga egenskaper
För att trivas och lyckas hos oss behöver du vara en kreativ problemlösare med stort teknikintresse. Du är bekväm med att möta nya människor och ta dig an nya uppdrag. Vi värdesätter att du är ambitiös, serviceinriktad, flexibel och har förmågan att hantera flera olika projekt samtidigt. Det är även viktigt att du har blick för att lösa tekniska problem, samtidigt som du är lyhörd för konsultgruppens och beställarens önskemål, och att du på ett pedagogiskt sätt kan framföra idéer och förslag.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: anny.hagglof@tecnicon.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ansökan byggnadskonstruktör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tecnicon Byggkonsult AB
(org.nr 556857-4031)
Strandgatan 9 A (visa karta
)
891 39 ÖRNSKÖLDSVIK Kontakt
Anny Hägglöf anny.hagglof@tecnicon.se 0720506412 Jobbnummer
9970109