Byggnadsinspektör
Ängelholm gör det omöjliga möjligt - det är vår vision som ligger till grund för vår framtida utvecklingsresa. Vi vågar tänka och testa annorlunda, göra det unika och oväntade. Vi vet att vi är bäst tillsammans och att det är genom gränsöverskridande samarbete vi når längst. Vi vet också att Ängelholm är en plats med unika möjligheter för fortsatt utveckling.
Med utgångspunkt i vår agila organisationsstruktur siktar vi framåt och uppåt. Vill du vara med och bidra på vår resa?
Ängelholm är landets första agila kommun!
Här tänker vi nytt och vi har därför byggt en unik utvecklings- och serviceorganisation helt fokuserad på medborgarservice och samarbete. Förutom att vi har huvuduppdrag istället för förvaltningar, är det unika med Ängelholms kommun vårt signalsystem och våra agila arenor.
Vi jobbar med vardagsinnovationer och får saker att hända. Samarbete är en självklar arbetsform för oss och med vårt agila arbetssätt har vi förutsättningarna och förmågan att anpassa oss i ett samhälle som ständigt förändras. Vi lever vår värdegrund: Öppenhet, Omtanke och Handlingskraft.
Ängelholm är dessutom en av Sveriges vackraste platser med kilometerlånga stränder, djupa skogar och öppna landskap och har bästa läget med utomordentliga kommunikationer till resten av Skåne, Sverige och kontinenten.
Vill du veta mer om hur det är att jobba hos oss? Läs mer på jobb.engelholm.se
I huvuduppdrag Samhälle arbetar vi långsiktigt och agilt med att forma en hållbar framtid för alla som vill leva och utvecklas i Ängelholms kommun.
Vi står för en hög servicegrad och arbetar med stadsmiljö, detaljplaner, bygglov, miljö, vatten och avlopp, kultur, fritid och idrott, samt utförarorganisationerna Intraprenad, Måltidsservice och Lokalvårdservice. Vi är 450 medarbetare och omsätter 550 miljoner i drift, samt 180 miljoner i investeringar.
Vi söker en vikarierande byggnadsinspektör med stort ansvarstagande för service till våra invånare och företagare i kommunen. Det är dessutom viktigt att du är lösningsorienterad och engagerad.
Uppdraget omfattas av inspektion inom den byggnadstekniska delen av bygglovsprocessen samt tillsyn enligt Plan- och bygglagen (PBL). Du kommer att arbeta med hela spektrat från mindre byggnationer till större ärenden som industrier, flerbostadshus mm. Detta innebär att du kommer att möta både självbyggaren och större aktörer. Du samverkar även med andra delar av den kommunala organisationen för att bidra med kompetens rörande enhetens verksamhetsområde.
Uppdraget innefattas i huvudsak av nedanstående arbetsuppgifter:
• Självständigt arbeta med teknisk granskning i bygglovs- och anmälningsärenden, leda samråd, utföra arbetsplatsbesök, besluta om start- och slutbesked, samt i viss utsträckning besluta om bygglov.
• Skriva beslut och protokoll samt förbereda och föredra ärenden i Samhällsbyggnadsnämnden.
• Medverka till utveckling och erfarenhetsåterföring.
• Samverka med andra myndigheter.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en ingenjörsutbildning med byggnadsteknisk kompetens.
Du har god samarbetsförmåga, är serviceinriktad, ambitiös, drivande och välorganiserad.
Du har god kommunikativ förmåga både i tal och skrift samt har goda kunskaper i svenska och engelska.
Du har god kunskap om aktuell lagstiftning i området, främst Plan- och bygglagen och tillförande föreskrifter.
Det är meriterande om du har erfarenhet av kommunala beslutsprocesser samt vana att arbeta i en politiskt styrd organisation. Erfarenhet från byggbranschen, bakgrund som bygglovshandläggare, byggnadsinspektör, kontrollansvarig eller från konsultverksamhet är också meriterande.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och förmåga att samverka i team.
Här har vi ett positivt arbetsklimat där vi jobbar tillsammans, stöttar och ställer upp för varandra. Därför söker vi dig som är ansvarstagande mot dig själv, dina kollegor och mot kunden. Som medarbetare är du med och bidrar till enhetens utvecklingsarbete.
Ängelholms kommun ska vara en organisation där medarbetarna trivs, utvecklas och vill stanna kvar. Vi strävar efter att erbjuda heltid för ökad jämställdhet och attraktiva arbeten.
