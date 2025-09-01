Byggledare väg
2025-09-01
, Falun
, Gagnef
, Säter
, Leksand
Vi söker en byggledare väg för mångårigt uppdrag hos Trafikverket, med stationering i Borlänge.
Detta är ett konsultuppdrag.
Tjänsten är på heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Väg 1024/1025, Vasaloppsvägen Vasaloppsvägen är ett samlingsbegrepp för vägarna 1024 mellan Fiskarheden och Evertsberg samt 1025 mellan Evertsberg och Oxberg. Vägarna har dålig bärighet med sprick- och spårbildning, tvära kurvor och dålig sikt med begränsade omkörningsmöjligheter. När projektet är klart har vi en väg med bättre trafiksäkerhet, framkomlighet och full bärighet året runt. Huvudsakliga åtgärder: Bärighetsåtgärder, kurvrätningar, breddningar och byte av rörbroar.
Broar i Oxberg Befintlig bro över Österdalälven vid Oxberg är en provisorisk kombinerad väg- och järnvägsbro då den gamla revs på grund av omfattande skador. Denna provisoriska bro ska ersättas med två nya broar, en för järnväg och en för väg. Då vägbron får nytt läge kommer också ny väg byggas. Broarna är framtagna i samband med en arkitekttävling. Huvudsakliga åtgärder: Rivning av befintlig bro och lansering av två nya broar. Byggande av ny väg för att ansluta till vägbro med nytt läge.
Byggledaren ska främst stötta Investerings projektledning med vägprojekt i Dalarna. Aktuella projekt i samband med upphandlingen är Vasaloppsvägen samt Bro i Oxberg, men fler projekt kommer bli aktuella inom kontraktstiden.
Byggledarens roll täcker in stöd samt granskning av byggbarhet avseende bygghandling samt genomförande och uppföljning av entreprenad. I rollen ingår även att vara bollplank med projekterande konsult samt entreprenör, men även att generellt kunna stötta enhetens projekt vad avser anläggningskompetens.
Arbetsuppgifter
Byggledaren är beställarens representant på byggarbetsplatsen och följer upp samt kontrollerar att entreprenaden genomförs i överensstämmelse med kontrakt samt inom ramarna för budget, myndighetsbeslut, avtal, tillstånd och överenskommelser.
Exempel på (men inte uteslutande andra) arbetsuppgifter:
Delta under projektering och framtagande av bygghandlingar, utgöra byggtekniskt stöd åt projektör och projektledning, granska bygghandlingar och prissatta mängdförteckningar.
Lämna synpunkter på projektörens/entreprenörens ritningar och övriga handlingar till Beställarens granskningsansvarige.
Medverka på startmöte, byggmöte, ekonomimöte och erfarenhetsåterföringsmöte under entreprenaden.
Bistå med teknisk rådgivning.
Ansvara för syner och medverka vid besiktningar i fält.
Kontrollera att entreprenören utför arbetet enligt bygghandling och upprättade planer för arbetsmiljö, miljö och kvalitet.
Kontrollera att trafikanordningar och vägvisning vid arbetsplatsen uppfyller ställda krav.
Tillse att entreprenörens egenkontroll med avseende på kvalitet, miljö, säkerhet och arbetsmiljö genomförs enligt överenskomna planer.
Ha dialog med basentreprenörer, projektörer, fastighetsägare och andra externa parter under entreprenaden.
Hantera avvikelser samt ändrings- och tilläggsarbeten.
Medverka vid entreprenörens mätning, granska fakturaunderlag från entreprenören.
Föra dagbok över projektet.
Följa upp tidplan, nedlagda kostnader och övriga beställningar samt bistå med att prognostisera entreprenadens slutkostnad.
Granska slutdokumentation.
Bidra till erfarenhetsåterföring från byggskede till projekteringsskede.
Krav (OBS, obligatoriska)
a) Minst 20 års arbetserfarenhet som byggledare eller i arbetsledande funktion så som produktionsledare, arbetsledare, platschef eller motsvarande i bygg/anläggningsproekt inom det aktuella teknikområdet (Väg Allmän). b) Kännedom om lagar och förordningar samt standarder och föreskrifter inom aktuellt område. c) Minst 3 års arbetserfarenhet som byggledare i: o utförandeentreprenader med >300 MSEK i kontraktssumma. o totalentreprenader >200 MSEK i kontraktssumma. d) Ha genomgått utbildning för att kunna fungera som Beställarens byggarbetsmiljösamordnare, BAS-P och BAS-U e) Certifiering enligt TDOK 2018:0371 APV, minst enligt kraven i steg 3.0 f) Ha utfört minst 5 st APU (Arbetsplatsuppföljningar) med rapportering i BUS. Verifieras med utförda rapporter
Meriterande
För beställaren är det ett mervärde att konsulten - har jobbat i samma roll i ett flertal Trafikverksprojekt. och har stor vana att föra beställarens talan. - har erfarenhet av att jobba i komplexa vägprojekt Har erfarenhet av att bidra till gott samarbete mellan beställare, leverantör och entreprenör. - Har god lokalkännedom i Dalarna För beställaren är det ett mervärde att konsulten har vana att jobba i Trafikverkets system, t ex Projektportalen, Chaos, MSS m fl. har erfarenhet av att ta fram kalkyler baserat på MF/TB och á-prislista. Har vana att stötta i ledningsfrågor där flera ledningar behöver samordnas. Har erfarenhet av förstärkningsårgärder väg
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Ersättning
