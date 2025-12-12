Byggledare till Falkenberg Energi
AB Effektiv Borås / Byggjobb / Falkenberg Visa alla byggjobb i Falkenberg
2025-12-12
, Varberg
, Halmstad
, Laholm
, Båstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AB Effektiv Borås i Falkenberg
, Varberg
, Halmstad
, Laholm
, Båstad
eller i hela Sverige
Hos oss får du ett fritt och omväxlande arbete på en trygg och familjär arbetsplats med goda utvecklingsmöjligheter. Du kommer att bli en del av ett mindre team med prestigelös inställning och fokus på samarbete. Välkommen till oss!
Din framtida arbetsgivare
Falkenberg Energi AB är ett kommunägt bolag. Hos oss får alla kunder möjlighet att bli mer hållbara. Vi arbetar ofta och gärna tillsammans och tänker hållbarhet på kort och lång sikt. Vi erbjuder 100 % fossilfri fjärrvärme, är pionjärer med el märkt Bra Miljöval, nyttjar smart teknik i elnätet och brinner för våra kunders solenergi. Bolaget är förnybart till 100 % och vi har redan klarat Parisavtalets mål om att vara klimatneutrala till år 2050. Ändå fortsätter det proaktiva arbetet med att ständigt förändra och förbättras. Vi är drygt 50 anställda, omsätter 440 Mkr och har god lönsamhet. För mer information om företaget se vår hemsida www.falkenberg-energi.se
Vi har en kraftig utbyggnad av fjärrvärme i Falkenberg och söker därför en Byggledare till Fjärrvärmedistribution. Fjärrvärmenäten finns i de centrala delarna av Falkenberg samt även två mindre närvärmenät i Vessigebro och Ullared.
Vad erbjuder rollen?
Som Byggledare hos oss är du spindeln i nätet och ansvarar för att projekten ska fungera för alla inblandade. Externt är du vårt ansikte utåt mot kund och har tät kontakt med underentreprenörer och kontrollorgan. Internt har du ett nära samarbete med vår projektledare på fjärrvärmedistribution och med driftpersonalen på avdelningen.
Du bidrar med din kunskap i tidiga skeden av nya projekt och med byggledning i pågående projekt. Detta innebär daglig kontroll och logistiksamordning av samtliga pågående projekt. Du ser till att kraven på fjärrvärmeförläggning efterlevs, ansvarar för inkoppling på befintligt nät och återkopplar till projektledaren.
Hos oss får du möjligheten att utveckla dig själv i ett stimulerande och brett arbetsområde. Rollen innebär både praktiska insatser ute i fält och administrativa insatser som planering och sammanställning av projektdokumentation. En del av arbetet innebär även drift-, underhåll och larmövervakning av vårt distributionsnät.
Vem är du?
Vi söker dig som har en utbildning inom bygg- och anläggning eller motsvarande. Du har tidigare erfarenhet av arbetsledning inom anläggningsbranschen. Det är meriterande om du har erfarenhet inom fjärrvärme. Du har B-körkort och goda kunskaper i svenska i tal och skrift. Det är en stor fördel om du gått branschspecifika utbildningar som Arbetsledning inom Bygg o anläggning mot gräventreprenad, APV, ESA och EBR. Som person är du strukturerad, lojal och har en god samarbetsförmåga. Du är professionell och serviceinriktad i mötet med kunder, men kan också vara tydlig och kravställande mot våra underentreprenörer. I den här rollen krävs det att du kan fatta beslut, lösa problem på plats och vara självgående i ditt arbete. Du trivs med att arbeta på ett mindre företag med allt vad det innebär; ett nära samarbete, en bred roll och ett prestigelöst förhållningssätt till varandra. Självklart identifierar du dig med våra värderingar - engagemang, öppenhet och ansvar.
Är detta din perfekta match?
Vi erbjuder ett omväxlande arbete, ett modernt ledarskap och många kontaktytor. Att livet i sin helhet ska gå ihop är en självklarhet för oss, vi lägger stor vikt vid att du ska hitta en balans mellan arbete och fritid och erbjuder attraktiva förmåner. Hos oss får du möjlighet att utvecklas på en trivsam arbetsplats med familjär anda. Du kommer att ingå i ett glatt gäng med nära samarbete och öppet arbetsklimat.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på Falkenberg Energi med placering i Falkenberg. Omfattning: Heltid. Tillträde enligt överenskommelse.
Varmt välkommen med din ansökan
Låter tjänsten intressant? Välkommen med din ansökan via effektiv.se så snart som möjligt då vi tillämpar löpande urval, dock senast 2026-01-11. Har du några frågor är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Maria Skärström på Effektiv på maria@effektiv.se
Om Team Effektiv
Effektiv är det innovativa och personliga företaget inom rekrytering, bemanning, coaching, matchning & interim. Idrottsrötterna och lagandan präglar bolaget, dels arbetar vi i team i våra bemannings- och rekryteringsprocesser, dels är sponsring till idrottsföreningar en betydande del.
Till dig som kandidat vill vi ge det lilla extra, med en bra upplevelse genom hela rekryteringsprocessen, vilket vår utmärkelse Årets Rekryteringsföretag är ett kvitto på. Effektivs värdeord är Glada, Utforskande, Långsiktiga och Driftiga. Tillsammans bildar initialerna GULD. Effektiv vill ta guld med sina kandidater, konsulter, kunder och samarbetspartners varje dag.
Detta är en direktrekrytering, vilket innebär att Effektiv ansvarar för rekryteringsprocessen och du kommer att bli anställd direkt hos kundföretaget.
Sökord
byggledare, fjärrvärme, bygg och anläggning, anläggningsarbete, gräventreprenad, entreprenörkontakt, fjärrvärmedistribution, drift, underhåll, APV, ESA, EBR Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Effektiv Borås
(org.nr 556944-7666), http://effektiv.se Arbetsplats
Effektiv Kontakt
Teamet på Effektiv rekrytering@effektiv.se Jobbnummer
9642023