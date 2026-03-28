Byggledare stora anläggningsprojekt
Ingenjörstorget söker erfaren byggledare inom anläggning
Vill du vara en del av ett dedikerat team inom byggledning av anläggningsprojekt? Vår kund söker en erfaren byggledare som trivs med att arbeta självständigt i en organisation med stor frihet och engagemang. Som byggledare hos våran kund kommer du att vara ansvarig för att övervaka och säkerställa att anläggningsprojekt utförs enligt kontrakt, leda byggmöten samt stödja entreprenörer i tekniska frågor.Publiceringsdatum2026-03-28Dina arbetsuppgifter
* Följa upp anläggningsprojekt och säkerställa efterlevnad av kontrakt
* Leda byggmöten och ge teknisk support till entreprenörer
* Dokumentera arbete, skriva protokoll och rapporter
* Använda kunskaper inom AB04 och ABT06
* Vara utbildad inom byggarbetsmiljösamordning
Vi söker dig med minst 5 års erfarenhet inom byggledning av anläggningsprojekt. Det är viktigt att du har god teknisk kompetens och är trygg i entreprenadjuridik. En högskoleutbildning inom teknik är meriterande. Kommunikativitet och flytande språkkunskaper i svenska och engelska är viktiga egenskaper för denna roll.
Vad vi erbjuder:
* Engagerad arbetsplats med innehållsrika dagar
* Värdestyrd och omtänksam arbetsmiljö som välkomnar mångfald
* Möjlighet att vara en del av ett team som strävar efter gemensamma och individuella framgångar
* Rättvis och attraktiv lönemodell
Vi välkomnar även egenföretagare som vill ansluta till oss som konsult att skicka in sina ansökningar. Hos Hyrpersonal Sverige får du möjligheten att utvecklas och bidra till spännande projekt tillsammans med engagerade kollegor.
Om du är redo för en utmaning och vill vara en del av något större, skicka in din ansökan till oss och välkommen till Hyrpersonal Sverge
Hyrpersonal sverige med samarbetspartner Ingenjörstorget är ett modernt konsult- och rekryteringsföretag, som brinner för individen.
Vi tror till 100% på att medarbetare lyckas bättre i sitt arbete om vi, som arbetsgivare, skapar en flexibel, rättvis och rolig plattform att verka på.
Är du vår nästa byggledare i Solna?
Vi växer och söker nu en engagerad byggledare för ett spännande uppdrag i Solna! Rollen går att söka både som direktrekrytering via Ingenjörstorget eller som interimskonsult via Hyrpersonal Sverige.Om tjänsten
Som byggledare får du ett helhetsansvar för att driva projekt framåt, samordna entreprenörer och säkerställa att vi håller högsta kvalitet och säkerhet hela vägen i mål.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av byggledning eller liknande roller.
Är trygg i din kommunikation och gillar att lösa problem på plats.
Vill jobba i en expansiv miljö i Solna.
Hur vill du jobba?
Vi är flexibla! Vi söker både dig som vill ha en fast anställning och dig som föredrar friheten som konsult.
Intresserad? Sök direkt via eller kontakta oss för mer info!
#Byggledare #Solna #Ledigajobb #Ingenjörstorget #HyrpersonalSverige #ByggbranschenKvalifikationerKörkortskrav
• B (Personbil) Ersättning
Fast Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hyrpersonal Sverige
, http://www.hyrpersonalsverige.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hyrpersonal Sverige AB Kontakt
VD, Hyrpersonal JÖN
Ida Andersson ida.andersson@hyrpersonalsverige.se 010-555 86 72 Jobbnummer
9825619