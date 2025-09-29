Byggledare Mät till Västlänken
Vi söker en Mätbyggledare till Västlänken i Göteborg i ett flerårigt konsultuppdrag för Trafikverket.
Tjänsten är på heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Som Byggledare Mät skapar du förutsättningar för en säker och effektiv byggprocess. Du leder och samordnar arbetet med mättekniska frågor och fungerar som teknisk expert inom området. Uppdraget utförs främst i delprojekt Vasastan, där du samarbetar med delprojektledare och produktionsledare för att ta fram, styra och följa upp entreprenadkontrakt och riskhantering. Du bistår även vid behov andra projekt inom Västlänken och Olskroken Planskildhet. En viktig del av rollen är att överföra kunskap till Trafikverkets anställda kring de arbetsuppgifter du utför.Publiceringsdatum2025-09-29Dina arbetsuppgifter
Leda den dagliga mätverksamheten och samverka med entreprenörer i mätrelaterade frågor.
Bevaka mätfrågor med fokus på byggplatstoleranser och säkerställa rätt kvalitet på mätresultat.
Säkerställa att entreprenaden följer gällande kontraktshandlingar.
Delta vid massberäkningar och kontrollmätningar av ytor m.m.Ansvara för distribution av reviderade bygghandlingar, både internt och externt.
Biträda projektingenjören vid framtagande av svar till underrättelser i ärendehanteringssystemet.
Ha god kännedom om gällande Mätföreskrifter (MF) samt AMA- och MER-Anläggning.
I förekommande fall ansvara för mätuppgifter.
Krav (OBS, obligatoriska)
Flytande svenska i tal och skrift.
Relevant ingenjörsutbildning, exempelvis som mätingenjör, mättekniker, anläggningsingenjör eller motsvarande utbildning som bedöms likvärdig.
Minst 10 års arbetslivserfarenhet som mätingenjör eller motsvarande, där erfarenheten inte är äldre än 5 år.
Erfarenhet från minst ett större projekt med en omsättning över 300 MSEK, där projektet innefattat bergtunnel och där du haft rollen som ansvarig Byggledare Mät eller motsvarande.
Du innehar giltigt intyg för mätningsteknisk behörighet typ 1 enligt gällande regelverk för mätteknisk behörighet. Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
