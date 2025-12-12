Byggledare Mark - Norrbotniabanan
Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB / Byggjobb / Skellefteå Visa alla byggjobb i Skellefteå
2025-12-12
, Robertsfors
, Piteå
, Norsjö
, Vindeln
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB i Skellefteå
, Piteå
, Luleå
, Umeå
, Örnsköldsvik
eller i hela Sverige
Om uppdraget
Uppdraget avser ett konsultuppdrag där du verkar som byggledare inom Trafikverkets program Norrbotniabanan. Du är delaktig i planeringen av produktionsskedet och fungerar som resursförstärkning i beställarens projektorganisation för väg- och järnvägsrelaterade projekt.
Norrbotniabanan är ett av Sveriges största infrastrukturprojekt och omfattar byggnationen av en cirka 27 mil lång enkelspårig järnväg mellan Umeå och Luleå, inklusive tillhörande mark- och anläggningsarbeten som krävs för en modern och hållbar järnväg.
Om rollenSom byggledare mark arbetar du nära projektledningen och har en viktig roll i uppföljning och samordning av entreprenader ur ett beställarperspektiv. Fokus ligger på att säkerställa att produktionen genomförs enligt avtal, tekniska krav och projektets mål.
Dina ansvarsområden omfattar bland annat:
Samordna och följa upp entreprenader inom tilldelat område ur tekniskt, tidsmässigt och ekonomiskt perspektiv
Stödja projektledaren i produktionstekniska frågor och inför beslut
Säkerställa att arbeten utförs enligt kontrakt, ritningar och övriga handlingar
Ansvara för löpande kontakt och samverkan med entreprenörer och övriga byggledare
Följa upp kvalitet, miljö, arbetsmiljö och säkerhet i produktionen
Identifiera avvikelser och risker samt bidra med förslag på åtgärder
Följa upp entreprenörernas egenkontroller, kontrollplaner och arbetsberedningar
Medverka vid besiktningar samt granska slutdokumentation och relationshandlingar
Föra och granska dagbok samt dokumentera viktiga händelser
Delta i möten, föra protokoll och bidra till uppföljning av mängdreglering
Bidra till kunskapsöverföring inom projektorganisationen
Obligatoriska krav
Samtliga krav ska redovisas tydligt i CV, inklusive perioder, uppdrag, omfattning och ansvar.
Minst 5 års erfarenhet som platschef, byggledare, arbetsledare, projektchef, uppdragsledare eller motsvarande för uppdrag gällande anläggningsentre-prenader inom väg och/eller järnväg. Arbetserfarenheten ska ej vara äldre än 10 år. (Minst 30% sysselsättningsgrad per erfarenhetsår).
Minst 3 års erfarenhet av ovanstående ska vara som byggledare, alternativt besiktningsman inom markprojekt. (Minst 30% sysselsättningsgrad per erfarenhetsår).
Dokumenterad utbildning eller erfarenhet i AMA Anläggning och AMA MER 17 eller senare upplaga. Kontrolleras vid uppdragsstart.
Dokumenterad utbildning eller erfarenhet i Allmänna bestämmelser (AB04). Kontrolleras vid uppdragsstart
B-körkort
Uppdragsinformation
Uppdraget ska påbörjas senast 2026-04-13 och gäller i 2 år från det att kontraktet trätt i kraft.
Option: Beställaren har ensidig möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktet med ytterligare 1+1+1+1.
Omfattning: Beräknad beläggningsgrad för uppdraget är 100 procent av årsarbetstid avses 1 700 timmar för en konsult.
Stationeringsort för resurskonsult är Skellefteå. I detta uppdrag krävs fysisk närvaro på Trafikverkets kontor i Skellefteå.
För frågor om tjänsten återkom till ansvarig rekryterare på anbud@kraftsam.se
.
Skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt då tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 559064-9207), http://kraftsam.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9641585