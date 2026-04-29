Byggledare
2026-04-29
Välkommen till Sundsvalls kommun!
Sundsvalls kommun är en av Norrlands största arbetsgivare med runt 8 000 medarbetare och över 300 yrken. Tillsammans fyller vi ett av de viktigaste uppdragen i samhället - att skapa nytta och värde för invånare, företag och framtida generationer. Oavsett verksamhet arbetar vi för samma sak, att vi ska vara en bra plats att bo, leva och verka på.
Just nu befinner vi oss i en spännande utvecklingsfas. Vi är en drivande kraft inom digital utveckling och artificiell intelligens och tillsammans skapar vi smarta lösningar för Sundsvallsborna idag och i framtiden.
Sundsvall har en central roll i den gröna omställningen i norra Sverige. Vi är övertygade om att de rätta platserna för den omställningen är här. Som kommun förbereder vi oss för att växa bland annat genom att bereda mark, skapa nya utbildningsplatser, marknadsföra kommunen och välkomna nya invånare från hela världen.
Din nya arbetsplats
Drakfastigheter är Sundsvalls kommuns fastighetsförvaltare. Vi ser till att kommunens lokaler erbjuder en trivsam miljö för dem som vistas där genom att forma och utveckla våra fastigheter i nära samarbete med de kommunala verksamheter som hyr dem. Allt för att Sundsvalls kommun ska bedriva sin verksamhet i effektiva, ändamålsenliga och klimatsmarta lokaler.
Drakfastigheter är idag en verksamhet inom Kommunstyrelsekontorets förvaltning med ca 230 anställda. Utöver fastighetsförvaltning, städning, tvätt hantering och löpande drift ansvarar vi för ny-, om- och tillbyggnader i kommunala lokaler. Tillsammans med de kommunala förvaltningarna arbetar vi för att erbjuda sundsvallsborna lokaler och miljöer att trivas och utvecklas i.
Sundsvalls kommuns gemensamma vision "Tillsammans släpper vi skaparkraften fri och bygger ett hållbart Sundsvall med plats för alla" vilar på tre värdeord - mod, öppenhet och helhetssyn.
Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad. Vi letar efter en engagerad byggledare som vill bidra till att utveckla Sundsvall, där hållbara lösningar, samarbete och nytänkande står i fokus.
Så här bidrar du i rollen som byggledare
Som byggledare har du ett helhetsansvar för att planera, genomföra projekt och följa upp mindre bygg- och installationsuppdrag enligt förvaltningens beställning. Du säkerställer att projekten drivs enligt uppsatta mål, budget och tidsramar samt i enlighet med gällande lagar, krav och styrande dokument. Rollen innebär ett nära samarbete med entreprenörer, kollegor och andra intressenter, där du samordnar insatser och skapar förutsättningar för ett effektivt och kvalitativt genomförande. Du fungerar även som ett tekniskt stöd internt och bidrar med din kompetens inom bygg- och installationsteknik.
Arbetsuppgifter kan bland annat innefatta:
Ta fram förfrågningsunderlag, kalkyler och tidsplaner
Ansvara för upphandling av entreprenader, tjänster och varor
Säkerställa projektens ekonomi genom budgetarbete och löpande uppföljning
Samordna och följa upp entreprenörer samt rapportera till beställare och slutkund under projektets genomförande
Samordna projektets utformning i dialog med förvaltare
Säkerställa att projekt följer myndighetskrav och interna styrdokument
Delta i framtagande av krav vid ramavtalsupphandlingar
Dokumentera och följa upp projekt från start till avslut och överlämning
Hantera avvikelser och vidta åtgärder vid behov
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
Minst treårig gymnasieutbildning med teknisk inriktning, önskvärt byggteknisk, alternativt motsvarande kompetens förvärvad genom utbildning och/eller yrkeserfarenhet.
Mycket god kunskap i svenska i både tal och skrift samt god kunskap i engelska i tal och skrift.
God kunskap om Officepaketet och god teknisk kunskap.
B-körkort.
Det är meriterande om du har:
Eftergymnasial utbildning inom området bygg/fastighet som arbetsgivaren bedömer relevant.
Erfarenhet av en roll som konsult, byggledare eller projektledare inom bygg- eller installationsbranschen.
Ansvarat för eller deltagit i mellanstora till stora projekt som avsett nybyggnads-, ombyggnads- eller renoveringsprojekt.
Kunskap inom entreprenadjuridik (t.ex. AB, ABT, AMA, AF).
Kunskap inom ekonomi, kostnadsuppskattning och tidsplanering i byggprojekt.
Erfarenhet av offentlig verksamhet, LOU, kalkylering och upphandling/inköp.
Som byggledare har du många samarbetsytor, vilket förutsätter att du trivs med att skapa goda relationer och kommunicera på olika nivåer. Du ser samarbete och olika specialistkunskaper som en tillgång och är trygg i att säkerställa att projekt flyter på och avslutas i tid. För att lyckas med projekt av denna karaktär är struktur och planering av största vikt. Du har därför en god förmåga att driva flera parallella projekt samtidigt i en föränderlig vardag. Du är också skicklig på att driva projekt och skapa en hållbar planering för både dig själv och projekten, samt är transparent och kommunikativ kring aktiviteterna under projektets gång. Vi lägger stor vikt i personlig lämplighet!
Varmt välkommen med din ansökan
Bra att veta
Är du intresserad av att läsa mer om Sundsvall? Klicka in på www.sundsvall.se
eller är du intresserad av hur det vore att bo och arbeta i Sundsvall kan du läsa mer på www.nykommun.se/kommun/sundsvall/
Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och drogtest kan förekomma vid nyanställning av personal. Vi tillämpar rökfri arbetstid.
I Sundsvalls kommun gillar vi olika och välkomnar medarbetare med olika bakgrund. Vi värnar om det värde som jämn könsfördelning samt mångfald tillför våra verksamheter och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig söka tjänsten genom länken i denna annons.
Är du även intresserad av att arbeta som räddningstjänstpersonal i beredskap/deltidsbrandman, klicka på länken: https://www.rtjmedelpad.se/om-oss/jobba-hos-oss/raddningstjanstpersonal-i-beredskap-rib
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sundsvalls kommun
852 34 SUNDSVALL
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sundsvalls kommun, Kommunstyrelsekontoret Kontakt
Magnus Berglund (Vision) magnus.berglund@sundsvall.se 0732751366
