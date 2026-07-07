Byggare

Hjälper Swe AB / Grovarbetarjobb / Stockholm
2026-07-07


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Hjälper.se erbjuder många typer av tjänster till både företag och privatpersoner. Bygg & renovering, målning, trädfällning & trädgårdsarbete. Företaget grundades 2007. Företaget är registrerat för moms, innehar F-skattsedel, har ansvarsförsäkring och personal försäkring samt kollektivavtal.
Just nu söker vi en byggarbetare i vårt team som kommer att jobba hos privatpersoner i stor-Stockholm. Du ska vara ansvarsfull, självständigt i ditt arbete och kommunikativ. Har intresse av att lära dig. Några års erfarenhet är ett krav

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-06
E-post: info@hjalper.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Hjälper SWE AB (org.nr 556774-0476)
Hauptvägen 62 (visa karta)
123 58  FARSTA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Hjälper Swe AB

Jobbnummer
9994700

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