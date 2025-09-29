Bygg-/projektledare till Uppsala
2025-09-29
Job Description
Vi söker dig med erfarenhet som byggledare eller projektledare, och som vill vara med och forma hållbara byggprojekt i en växande region tillsammans med oss. Välkommen till Rambolls team i Uppsala!
Din nya befattning
Du kommer att ingå i vårt team av engagerade och kompetenta kollegor i Uppsala. Vi har många spännande projekt med kunder inom både den privata och offentliga sektorn som är med och bygger upp städerna i Mälardalen - allt ifrån fastigheter till vårdbyggnader. Vi sitter i ljusa och moderna lokaler i Magasin X, bredvid Centralstationen, med utsikt över stora delar av Uppsala där vi kan se många av våra fina projekt som vi är stolta över.
Som bygg-/projektledare hos oss får du en nyckelroll i att planera, samordna och driva byggprojekt från tidiga skeden till färdigställande - en roll där ditt ledarskap, din struktur och din förmåga att skapa samarbete gör verklig skillnad. Projekten är ofta multidisciplinära, där du arbetar nära specialister inom exempelvis el, VVS, geoteknik, miljö och konstruktion - på Ramboll finns alla kompetenser under samma tak, vilket möjliggör ett effektivt, integrerat arbetssätt där vi snabbt kan ta gemensamma beslut och hitta hållbara lösningar tillsammans.
Dina huvudsakliga ansvarsområden inkluderar bland annat:
Bygg- och/eller projektledning där du leder dina uppdrag avseende funktion, kvalité, tid och ekonomi
Rådgivning och upphandlingsstöd
Teknisk samordning och ledning
Beställarens beslutsstöd i olika faser av projektet
Samarbeta både internt med Rambolls egna specialister samt externt med exempelvis beställare
Delta i kunddialogen, både med nya och etablerade kontakter
Om dig
Flera års erfarenhet som bygg- och/eller projektledare i byggprojekt - från start till mål
Akademisk ingenjörsutbildning med relevant inriktning for tjänsten
Förmågan att leda och motivera ett team till att uppnå projektets mål
Erfarenheter från förhandlingar och trivs i dialogen med kunden
Ett starkt intresse för hållbar samhällsutveckling och vill vara med och driva förändring
God kommunikativ förmåga i tal och skrift på svenska och engelska.
Vi välkomnar mångfald i alla dess former och uppmuntrar sökande från alla grupper att ansöka. Passion och potential kan i många fall väga upp ett perfekt CV, och i Ramboll får du hjälp och stöd att växa. Om du identifierar dig med den här rollen men inte uppfyller alla kriterier vill vi gärna att du ändå lämnar in din ansökan. Du kan vara det perfekta valet för den här tjänsten eller en annan roll i vårt team.
Vad vi kan erbjuda dig
En inkluderande arbetsmiljö som främjar utveckling och där olika drivkrafter, erfarenheter och perspektiv uppmuntras och respekteras
Trygga ledare i ett värderingsstyrt bolag med medarbetaren i fokus
En internationell kunskapsmiljö med erfarenheter från 35 länder
Långsiktiga mål i ett stiftelseägt företag som investerar i sina medarbetare samt i forskning och humanitära insatser runt om i världen
Flexibel arbetsmiljö med möjlighet att arbeta på distans några dagar i veckan
Privat sjukförsäkring och livförsäkring
Friskvårdsbidrag på upp till 4000 SEK/året
Projekt som inte bara är tekniskt utmanande, utan där du också är med och gör verklig skillnad.
Är du redo att börja jobba hos oss?
Vi tar tacksam emot ditt CV eller skriv några rader om dig själv som ett första steg och ser därefter fram emot att få veta mer om dig om du har den profilen vi söker. Även om tiden kanske inte är helt rätt just nu för dig, etablerar vi gärna en kontakt för att diskutera möjliga karriärvägar hos oss.
Sista dag att ansöka är 2025-10-31.
Arbeta i hjärtat av hållbar förändring med Ramboll i Sverige
Ramboll grundades i Danmark och är en stiftelseägd, internationell teknik-, arkitekt- och management-konsultbolag. På Ramboll tror vi att syftet med hållbar förändring är att skapa samhällen där både miljö och människor kan blomstra. Det är vår utgångspunkt - det är det som guidar oss i vårt arbete. Vår historia är förankrad i en tydlig vision av hur ett ansvarsfullt företag ska agera, och öppenhet och nyfikenhet är en viktig del av vår kultur. Ramboll i Sverige har cirka 2000 anställda på 30 kontor. Ramboll-experter levererar innovativa lösningar inom Byggnader, Transport, Energi, Vatten, Miljö och Hälsa, Landskap och Arkitektur, samt Management Consulting.
Jämställdhet, Mångfald och Inkludering
Jämställdhet, mångfald och inkludering är kärnan i det vi gör. På Ramboll tror vi att mångfald är en styrka och att olika erfarenheter och perspektiv är avgörande för att skapa hållbara samhällen. Vi jobbar aktivt för att skapa en inkluderande och stöttande arbetsmiljö där alla trivs och kan förverkliga sin potential. Vi vet också hur viktigt det är att hitta rätt balans för var, när och hur mycket du arbetar, och därför erbjuder vi på Ramboll mycket flexibilitet att anpassa ditt arbete till din individuella situation. Vi välkomnar ansökningar från kandidater med olika bakgrunder. Vänligen låt oss veta om det finns några anpassningar vi kan göra i rekryteringsprocessen för att göra den mer bekväm för dig. Du kan kontakta oss på job.advert.accessibility@ramboll.com
