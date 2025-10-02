Bygg , Anläggning
P. Wilhelmsson Entreprenad AB / Grovarbetarjobb / Göteborg Visa alla grovarbetarjobb i Göteborg
2025-10-02
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos P. Wilhelmsson Entreprenad AB i Göteborg
Hej , Vi söker nu en ung kille mellan 20 - 25 år med körkort som vill gå som lärling inom bygg , anläggning och ställningsbyggande. Arbetsam , pålitlig , skötsam och ha social kompetens , tycka om att arbeta i ett litet team.
KRAV: körkort o tillgång till bil och tala svenska flytande Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-01
E-post: pv.entreprenadab@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "yrkesarbetare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare P. Wilhelmsson Entreprenad AB
(org.nr 559192-1597)
J A Wettergrens Gata 14 (visa karta
)
421 30 VÄSTRA FRÖLUNDA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
P Wilhelmsson Entreprenad AB Kontakt
Peter Vilhelmsson pv.entreprenadab@gmail.com Jobbnummer
9538196