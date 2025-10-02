Bygg , Anläggning

P. Wilhelmsson Entreprenad AB / Grovarbetarjobb / Göteborg
2025-10-02


Hej , Vi söker nu en ung kille mellan 20 - 25 år med körkort som vill gå som lärling inom bygg , anläggning och ställningsbyggande. Arbetsam , pålitlig , skötsam och ha social kompetens , tycka om att arbeta i ett litet team.
KRAV: körkort o tillgång till bil och tala svenska flytande

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-01
E-post: pv.entreprenadab@gmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "yrkesarbetare".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
P. Wilhelmsson Entreprenad AB (org.nr 559192-1597)
J A Wettergrens Gata 14 (visa karta)
421 30  VÄSTRA FRÖLUNDA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
P Wilhelmsson Entreprenad AB

Kontakt
Peter Vilhelmsson
pv.entreprenadab@gmail.com

Jobbnummer
9538196

