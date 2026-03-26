BVC-sköterska, Kvarterskliniken Tanum
Vi söker BVC-sköterska till vårt team på Kvarterskliniken Tanum
Kvarterskliniken Tanum är en modern vårdcentral placerad på andra våningen i varuhuset Hedemyrs mitt i centrala Tanumshede, med vacker natur och havet som närmsta granne. Vi finns nära invånarna och ger dig möjligheten till en arbetsplats med goda relationer och stark teamkänsla.
Som BVC-sköterska hos oss arbetar du utifrån ett helhetsperspektiv med barnets hälsa i fokus. Vi erbjuder en arbetsplats med korta beslutsvägar där du har möjlighet att utveckla och påverka ditt arbete.
Samtliga av våra medarbetare omfattas av kollektivavtal.
Tjänsten innebär sedvanliga arbetsuppgifter för barnsjuksköterska eller distriktssköterska på BVC, bland annat
Mottagningsarbete på BVC inom ramverket för Rikshandboken och Barnhälsovårdens nationella program
Föräldrastöd
Vaccinationsrådgivning
Tvärprofessionella teammöten på BVC, vårdcentralen samt med externa samarbetspartners
Om dig
Vi söker dig som är distriktssköterska eller barnsjuksköterska, gärna med erfarenhet av arbete på BVC, men vi välkomnar även dig som är nyexaminerad specialistsjuksköterska att söka!
Du tycker om att arbeta både självständigt och i team. Du känner dig trygg och trivs i din yrkesroll, är engagerad och bidrar till ett gott arbetsklimat. Du har ett professionellt förhållningssätt och ett gott bemötande både gentemot kollegor som patienter och dess anhöriga.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och förmåga att passa in i teamet.
Omfattning: Heltid
Anställningsform: Vikariat 1,5 år
Tillträde: Enligt överenskommelse under juni 2026
Förmåner: Friskvårdsbidrag
Vi hoppas att du tycker att det låter spännande och att du är nyfiken på att veta mer om oss. Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag.
Varmt välkommen med din ansökan!
Kvarterskliniken - en del av Medtanken Group
Medtanken Group är en primärvårdsaktör i Västra Götalandsregionen och Region Skåne med 25 vårdcentraler samt flertalet rehabcenter, mottagningar för Ungas psykiska hälsa, seniorhälsa samt mycket mer. Vi bedriver vård i privat regi på likvärdiga villkor som offentliga verksamheter, inom ramen av avtal med regionerna. Vi bedriver även privat vård genom vårt specialistsjukhus samt företagshälsor.
Vårt mål är att vi ska leverera den bästa servicen, en sömlös vård med ett högt engagemang och vara det självklara valet för våra patienter. Vårt arbete kännetecknas av att vi vill ge våra patienter en hög tillgänglighet till medicinsk bedömning samt ha ett tillitsskapande bemötande i världsklass. Detta samtidigt som vi är den bästa arbetsplatsen för våra engagerade medarbetare som ges möjligheten att jobba på toppen av sin kompetens.
Verksamheterna drivs med ett flertal engagerade och kunniga team med patienten i fokus under varumärkena Medpro Clinic, Omtanken, Citysjukhuset +7, Kvarterskliniken och HMC - Hälsomedicinskt center.
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungsportsläkarna AB
Kvarterskliniken Tanum
457 30 TANUMSHEDE
