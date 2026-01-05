BVC-sjuksköterska
2026-01-05
Capio Vårdcentral Båstad är centralt belägen mitt i natursköna Båstad. Vi söker nu en BVC-sköterska till vår fina mottagning.
På mottagningen arbetar ett team bestående av cirka 30 medarbetare som tillsammans tar hand om våra cirka 7800 listade patienter. Vi har ett starkt fokus på förbättringsarbete och ett nära samarbete mellan olika yrkesgrupper för att ge våra patienter den bästa möjliga vården. Vårt BVC har hand om drygt 500 barn.
Vi är en stabil personalgrupp med fastanställda specialistläkare, AT-läkare, distriktssköterskor, sjuksköterskor, undersköterskor, kurator, fysioterapeut, lab, dietist, sekreterare och rehabkoordinator. Vårdcentralen har även barnmorskemottagning. Vi har olika specialistmottagningar inom astma/KOL, diabetes, kognition. Vi har fokus på kvinnohälsa, inkontinens, klimakteriebesvär mm.
Din roll
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med vidareutbildning som barnsjuksköterska eller distriktssköterska
Vi arbetar på uppdrag av region Skåne med det nationella barnhälsovårdsprogrammet. Rollen som BVC-sjuksköterska är varierad med allt från hembesök, hälsobesök, vaccinationer, läkarmottagningar, gruppverksamhet och framförallt stöd till föräldrar i en av livets viktigaste faser. Du arbetar självständigt men har alltid flera medarbetare nära att samarbeta och byta erfarenheter med. Vi arbetar både med fysiska och digitala besök.
Vi jobbar i systemen PMO, 1177 och Capios chattplattform Flow.Kvalifikationer
Du behöver vara specialistsjuksköterska med inriktning barn- och ungdom eller distriktssköterska och i första hand söker vi dig som har tidigare erfarenhet av arbete på BVC. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper och engagemang för barnhälsovård. Att förstå och göra sig förstådd på svenska och engelska är ett krav. Du behöver ha god samarbetsförmåga då vi lägger stor vikt vid teamarbete samt ha ett gott bemötande.
Vi erbjuder dig
Kollektivavtal
Närvarande chef
Kompetensutveckling, både internt och externt
Friskvårdsbidrag
Frukost varje fredag
En inkluderande arbetsplats där vi lär av varandra
På vår mottagning är du med och påverkar och formar arbetsplatsen, vi är alla viktiga och tillsammans driver vi verksamheten framåt. Vi erbjuder en arbetsplats där vi arbetar med frihet under ansvar.
Det finns också möjlighet till att fokusera på just ditt specialintresse inom barnhälsovård. Hos oss får du både det självständiga arbetet och teamkänslan. På Capio Båstad har vi ett tätt samarbete med barnmorskemottagning som finns i samma lokaler.Så ansöker du
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Annonsen kan därför tas bort tidigare än planerat, så vänta inte - skicka in din ansökan redan idag.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
