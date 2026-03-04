BVC sköterska Kry Vårdcentral Nyköping
Kry Primärvård AB / Sjuksköterskejobb / Nyköping Visa alla sjuksköterskejobb i Nyköping
2026-03-04
, Oxelösund
, Trosa
, Gnesta
, Flen
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kry Primärvård AB i Nyköping
, Norrköping
, Linköping
, Stockholm
, Sundbyberg
eller i hela Sverige
Vill du jobba självständigt med eget ansvar på en liten men familjär barnavårdscentral, då har vi jobbet för dig som vill bli vår nya BVC-sköterska!
Om verksamheten
Kry Vårdcentral Nyköping är en liten men växande vårdcentral med cirka 5000 listade patienter, belägen i hjärtat av Nyköpings hamn. Vi arbetar på uppdrag av Region Sörmland och har ett tydligt fokus på kvalitet, kontinuitet och god arbetsmiljö.Publiceringsdatum2026-03-04Dina arbetsuppgifter
Som BVC-sköterska hos oss arbetar du i enlighet med nationella barnhälsovårdsprogrammet på uppdrag av Region Sörmland.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
Hälsokontroller
Hembesök
Föräldrastöd
Telefonrådgivning
Vaccinationer
Arbetet består av att självständigt lägga upp din mottagning. Du har ett nära samarbete med läkare och andra professioner från övrig verksamhet.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
är distriktssköterska eller barnsjuksköterska, gärna med erfarenhet av BVC
god samarbetsförmåga, är flexibel och trygg i din yrkesroll
talar god svenska och engelska
Det viktigaste är att du möter barn och deras föräldrar med värme, trygghet och professionalism - och bidrar till en god start i livet.
Vi erbjuder
En vårdcentral med stort fokus på service, som sätter kvalitet och patientsäkerhet som högsta prioritet
Introduktionsdagar, digitala utbildningsveckor med varierande föreläsningar kopplat till vården
Kollektivavtal, friskvårdsbidrag
Anställningsform
Deltidsanställning Tillträde enligt överenskommelse.
Kontakt Låter tjänsten intressant? Skicka in din ansökan redan idag då vi rekryterar löpande. Har du frågor är du välkommen att kontakta verksamhetschefen på mail. På grund av GDPR tar vi inte emot ansökningar via e-post. För mer information om Kry besök gärna vår hemsida. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7323329-1872553". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kry Primärvård AB
(org.nr 556665-8364), https://career.kry.se
Sodermanland (visa karta
)
641 96 KATRINEHOLM Arbetsplats
Kry Jobbnummer
9775756