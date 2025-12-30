Butikssäljare Varuflöde - Coop Eriksberg
Coop Väst AB / Butikssäljarjobb / Göteborg Visa alla butikssäljarjobb i Göteborg
Är du en glad och positiv person som brinner för mat, sälj och förstklassig service? Vi söker nu dig som vill bli en del av vårt framgångsrika team.
Vi söker dig som är ansvarstagande, initiativtagande och noggrann. Noggrannhet är en av det viktigaste kompetenserna för att våra online-kunder ska bli nöjda med sina leveranser med fräscha och noga utvalda produkter.
Som person är du kreativ och kommer gärna med förslag och idéer och har lätt för att arbeta i team. Du har ett öga för detaljer och engagemanget för att skapa en välkomnande, säljande och inspirerande butik. Du drivs av utmaningar, ser möjligheter och har viljan att hela tiden utveckla och effektivisera såväl verksamheten som dig själv.
Dina arbetsuppgifter är i huvudsak inom Teamplock men även på Online/Lösviktsgodis. Arbetet fokuserar på vår devis att det ska vara "fullt, fräscht och frontat". Vi ser att du trivs med att arbeta i ett högt tempo och känner dig trygg i att hantera stressiga situationer.
Tillsammans med dina kollegor blir du butikens ansikte utåt och för dig är kunden nummer ett. Du har lätt för att skapa långsiktiga kundrelationer och har egenskapen att inspirera kunden till köpglädje. Du trivs med att vara på språng och att arbeta med kroppen.
Tidigare erfarenhet från livsmedelsbutik är mycket meriterande och extra meriterade om du har erfarenhet från arbete med e-handel/online. Personlig lämplighet är minst lika viktigt för oss på Coop.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på deltid (30 h/vecka) med önskat tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Rekrytering sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas redan innan sista ansökningsdag. Vi tillämpar provanställning.
Vill du veta mer om tjänsten kontakta Ulrika Otter e-post: eriksberg.sl.kol@coopvast.se
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.
Välkommen med din ansökan tillsammans med personligt brev och CV snarast. Ansök via Coop.se
- Goda kunskaper i svenska, i tal och skrift, är ett krav
- Genomförd gymnasieutbildning är ett krav
- Tidigare erfarenheter från detalj- eller dagligvaruhandeln är meriterande
- Tidigare erfarenheter från Teamplock och Online är mycket meriterande
Coop är en av Sveriges största arbetsgivare med många utmanande jobb. Vi är inne i en spännande förändringsresa för att kunna möta framtidens matkunder lika bra och lika naturligt i våra fysiska butiker som på Coop.se.
Förändringen som pågår innebär extra många utmaningar, men även möjligheter. Och du är aldrig ensam. Är det någonting vi är extra stolta över så är det våra medarbetare. Genom att ha lyckats rekrytera många kompetenta medarbetare jobbar vi tillsammans mot framtiden.
Det nya Coop ska stå för attraktiva butiksupplevelser med prisvärd mat, starka egna varumärken, ett unikt medlemsprogram och ett tydligt ledarskap inom ekologi, hälsa och hållbarhet. Kort sagt: Vi vill vara den goda kraften i svensk dagligvaruhandel.
Med cirka 650 butiker i Sverige och 3,4 miljoner medlemmar är Coop Sveriges enda medlemsägda matkedja.
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Coop Väst AB
(org.nr 556981-3172), https://www.coop.se/Globala-sidor/OmKF/Konsumentforeningar/Coop-Vast/ Arbetsplats
Coop Jobbnummer
9666439