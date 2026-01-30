Butikssäljare sökes i Lund
2026-01-30
Är du serviceinriktad, driven och trivs i mötet med kunder? Vill du arbeta i butik och representera välkända varumärken? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig!
A 95 Consulting är ett bemanningsföretag som nu söker butikssäljare till kund i Lund.Publiceringsdatum2026-01-30Om tjänsten
Som butikssäljare kommer du att arbeta med kundservice och försäljning i butiksmiljö. Dina arbetsuppgifter inkluderar att:
Välkomna och hjälpa kunder på ett professionellt sätt
Arbeta aktivt med försäljning och merförsäljning
Säkerställa att butiken är välfylld och inbjudande
Kassaarbete och andra förekommande butiksuppgifter
Du blir anställd av A 95 Consulting och uthyrd till vår kund.
Vi söker dig som
Är positiv, ansvarstagande och serviceinriktad
Har god social förmåga och tycker om kundkontakt
Är flexibel och trivs i ett högt tempo
Talar svenska flytande
Tidigare erfarenhet av butik eller service är meriterande men inget krav
Vi erbjuder
Trygg anställning via bemanningsbolag
Grundlön
Introduktion och upplärning på plats
Möjlighet till utveckling inom butik och försäljning
Ett professionellt och engagerat team
Arbetstider
Heltid eller deltid enligt överenskommelse. Helg- och kvällsarbete kan förekomma.
Urval sker löpande - skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08
E-post: lund@a95consulting.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
Thorsfield AB (org.nr 559123-4579)
222 26 LUND
A 95 Consulting AB
