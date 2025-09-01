Butikssäljare Sängar
Atlantis Sängspecialisten är experten på sängar och god sömn med mer än 40 års erfarenhet. Vi är ett familjeföretag som förutom sängbutiker har två toppmoderna fabriker med lokal tillverkning i Sverige där våra sängmärken Vila Sängar och Atlantis Ergobed tillverkas.
Tjänsten är en timanställning vid behov t ex vid sjukdom eller semestrar och innefattar även helger då vi har högst tillströmning av kunder på helgerna. Tjänsten ska tillsättas omgående.
Den vi söker ska vara lyhörd, passionerad och gilla att ge varje kund bästa tänkbara service. Du besitter stor samarbetsförmåga och gillar att tillsammans med dina kollegor jobba mot gemensamma mål och skapa en trivsam arbetsmiljö.
Du tycker om att sälja samt har förmåga att arbeta självständigt och ta egna initiativ. Du är ordningsam och noggrann. Du vill gärna vara produktkunnig, uttrycker dig väl i tal och skrift både på svenska och engelska.
Du får givetvis Atlantis sömn och säljutbildning. Som säng och sömnrådgivare på Atlantis Sängspecialisten finns du för att vägleda våra kunder till bästa sängval bl a med hjälp av våra avancerade mätmetoder, allt för att ge kunden de bästa förutsättningar för en god söm.
Det dagliga arbetet innefattar kund och orderhantering, beställningar och övriga butiksrelaterade uppgifter.
Vi tillämpar löpande urval vilket gör att tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag. Om du känner att detta passar dig så sök redan idag! Skicka med foto i din ansökan tillsammans med ditt CV. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-01
E-post: malmo@atlantisbeds.se Arbetsgivarens referens
