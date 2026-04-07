Butikssäljare Heltid
I-Sport Retail 11 AB / Butikssäljarjobb / Arvika
2026-04-07
Det här innebär rollen
Rollen som Säljare på INTERSPORT är en varierande, spännande och framförallt helt avgörande roll för vår fortsatta framgång! Duktiga och engagerade Säljare är vad som gör att kunderna vill komma tillbaka till oss, om och om igen. Försäljning hos oss på INTERSPORT innebär lyhördhet, att vara aktiv i kundmötet, fokus på att skapa en inspirerande kundupplevelse och personlig helhetsförsäljning med de bästa lösningarna!
Fokus för denna tjänst är försäljning inom sortiment som , längd och alpint. Vi söker dig som har god kunskap inom området - du kan exempelvis valla och slipa skidor samt har god förståelse för det. Du trivs i en roll där du vid behov kan hoppa in i verkstaden och stötta i det dagliga arbetet.
Förutom kundmötet och försäljning finns det även andra arbetsuppgifter i butiken som att beställa och packa upp varor samt se till att butiken alltid är ren och fräsch. Hos oss får du en varierad vardag med möjligheten att arbeta på flera av våra avdelningar.
Tjänsten är tillsvidare på 100% och du förväntas kunna arbeta såväl vardagar och helger.
Vill du bli en av oss? I din ansökan ber vi dig inkludera CV och personligt brev.
Vi hanterar ansökningar löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdagen. Ansök redan idag
Välkommen med din ansökan!
Startdatum enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-07
E-post: ola.lander@intersport.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Butikssäljare Arvika". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare I-Sport Retail 11 AB
(org.nr 556867-0169)
Kyrkogatan 31 (visa karta
)
671 31 ARVIKA Arbetsplats
Intersport Jobbnummer
9840833