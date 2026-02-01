Butikssäljare elektronik

Medla Sverige AB / Butikssäljarjobb / Stockholm
2026-02-01


Vi söker nu för vår kunds räkning butikssäljare till deras butik i centrala stan.

Företaget är en av Sveriges ledande elektronikkedjor och är väletablerade i branschen och har flera års erfarenhet.
Du kommer att arbeta i en spännande och utvecklande arbetsplats med mycket fokus på utveckling och trivsel.

Du arbetar heltid med schemalagda tider måndag till söndag, 09:00 - 20:30.

Du erbjuds:
• Kontinuerlig utbildning inom försäljning, kundvård, och personlig utveckling
• En utpräglad företagskultur med högt i tak
• Avtalsenlig lön och pension
• Generöst bonussystem
• Goda karriärmöjligheter

Vi söker dig med:
• eget driv och sinne för affärer
• god servicekänsla
• teamkänsla
• viljan att utvecklas

Tidigare säljerfarenheter är meriterande men inget krav.

Lön efter överenskommelse.

Välkommen med din ansökan!

Ersättning
Fast och Rörlig

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Medla Sverige AB (org.nr 559053-9762), http://www.recnet.se

Arbetsplats
Recnet

Jobbnummer
9715830

