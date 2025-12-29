Butikssäljare Deltid
2025-12-29
Cykelringen har idag 2 butiker i Stockholm, en på Södermalm och en på Vasastan. Vi säljer ett brett sortiment av herrcyklar, damcyklar och barncyklar. Hos oss hittar du även BMX, El-cyklar, citybikes, trekkingbikes och mycket mer. Vi har också tillbehör och alla vanligt förekommande reservdelar för cyklar. I våra butiker finns dessutom cykelverkstad, där vi kan reparera de flesta cyklar som finns på marknaden.
Butikerna är öppna alla dagar i veckan, vardagar 10-19 och Lördag / Söndag 10-17.
Vem söker vi?
Vi söker nu ett par ansvarsfulla, flexibla, noggranna, utåtriktade medarbetare med känsla för service och som gillar att träffa många olika kunder.
Du klarar att arbeta mot uppsatta mål och är resultatinriktad.
Vana att arbeta med hantera kassa och dator, butiksförsäljning är en fördel.
Under högsäsong är arbetstempot mycket högt - du bör kunna hantera stressiga situationer.
Erfarenhet från cykel butiksarbete och B körkort är stark merit.Om tjänsten
Tjänsten omfattar DELTID samt VID BEHOV/ SÄSONGSARBETARE med 6 månaders PROVANSTÄLLNING. Rörligt arbetsschema och schemalagda arbetstider där HELGER / RÖDA DAGAR INGÅR. Arbetet innefattar varierande arbetsuppgifter såsom att sälja och fylla på delar, snygga till hyllorna, enklar monteringar, hålla rent butiken/ verkstan, hantera kassa och dator, varuplock/lager mm.
GÄRNA TA EXTRA HÄNSYN ATT - Beroende på schema och personaldrift och för enklare butikshantering, det kan förekomma att arbeta på både 2 butiker, Torsgatan och Renstiernas gata under samma dag. Hoppa in och ta ett arbetspass med kort varsel kan också förekomma.
Arbetsplats:
Cykelringen Vasastan: Torsgatan 52, 113 37 Stockholm
Cykelringen Södermalm: Renstiernas gata 31, 116 31 StockholmSå ansöker du
Markera gärna rubriken med 'Säljare' och skicka ditt CV till butik@cykelringen.se
, så kontaktar vi dig om du är rätt person för jobbet.
#jobbjustnu #butikssäljarer #cykelsäljare Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: butik@cykelringen.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.
Cykelringen Renstiernas
