Butikssäljare Cervera
AB Normans Bosättningsaffär / Butikssäljarjobb / Kalmar Visa alla butikssäljarjobb i Kalmar
Vi söker nu någon som vill jobba hos oss !
Du som söker ska ha en hög servicenivå, glad och trevlig samt ha en hög arbetsmoral. Kunna vara flexibel när det behövs, här gäller lite " ge och ta" Intresserad av matlagning och inredning är meriterande. Periodvis väldigt högt tempo så stresstålig är ett måste. Kassavana och hyggliga datorkunskaper utgår vi ifrån att du har....
Känner du att du skulle passa i vårt glad gäng så välkommen med din ansökan.
Vi ser gärna både manliga och kvinnliga sökande i alla åldrar.
Tjänsten är deltid ca 12-20/ vecka samt extra vid behov, och här jobbar vi ungefär varannan helg. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01
