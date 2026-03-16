Butikssäljare Blomsterlandet Borlänge
Next u AB / Butikssäljarjobb / Borlänge Visa alla butikssäljarjobb i Borlänge
2026-03-16
, Falun
, Gagnef
, Säter
, Leksand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Next u AB i Borlänge
, Ludvika
, Mora
, Västerås
, Nacka
eller i hela Sverige
Nu söker vi efter dig som är en driven säljare till varannan helg och högsäsong i Borlänge.
Du är en person som drivs av mötet med kunder och att få arbeta med försäljning. Har du ett växtintresse är det ett plus. I rollen som butikssäljare kommer du att vara ansiktet utåt och brinna för att ta hand om Blomsterlandets kunder på bästa sätt och att ge dem rådgivning och inspiration för deras behov.
Om rollen
Varierande arbetsuppgifter med allt från att ta hand om kunder, sitta i kassan samt packa upp varor
Vara delaktig i det dagliga försäljningsarbetet
Om dig
För att du skall trivas i denna roll så tror vi att du idag är van att jobba med försäljning och kundbemötande i en verksamhet som präglas av tempo och flexibilitet. Du trivs bästa att jobba i team och är en person som sprider mycket glädje och engagemang omkring dig. Du är en teamspelare som motiveras av att ha nära samarbete med dina kollegor i det dagliga arbetet.
Dina erfarenheter och kompetenser
Meriterande mederfarenhet från försäljning med stort kundfokus.
Meriterande med Trädgårdsrelaterade utbildningar
Ordningssam och strukturerad
Kunnig inom hantering av växter eller viljan att lära sig.
Är en person som harlätt för att samarbeta och sprida god energi till dina kolleger
Erfarenhet från att jobba inom retail/detaljhandeln
Praktisk information
Anställningsform:
5h/vecka förlagd på varannan helg samt upp mot 20h/veckan under högsäsong och semestrar (maj-juli).
För den som vill arbeta mer så brukar det finnas extra pass/timmar.
Start omgående enligt överenskommelse.
Vi erbjuder
En säsong fylld av värme, kreativitet och gemenskap.
Du blir en del av ett företag som värdesätter engagemang, kunskap och glädje, och som tror på att skapa inspirerande butiker där både kunder och medarbetare trivs.
Ansök nu och bli en del av vårt team!
Är du redo att ta nästa steg i din karriär och göra skillnad i ett företag som blomstrar?
Rekrytering sker löpande så skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Blomsterlandet samarbetar i denn process med Higher.
Ansvarig rekryterare Jakob HemvikJakob.hemvik@higher.nu
0707-949950
Vi ser fram emot att läsa din ansökan!
Våra rötter
Blomsterlandet startades 1989. Vi kombinerar det stora kedjeföretagets styrka med den lokala butikens personliga engagemang. Blomsterlandet erbjuder växter för hem och trädgård samt interiörprodukter och trädgårdstillbehör.
Vår verksamhet har omkring 900 medarbetare och omsätter cirka 1,9 miljarder kronor. Blomsterlandet drivs av S-Invest Trading AB och ägs av Stena Adactum, vilka tillhör Stena-Sfären.
Väx med oss!
På Blomsterlandet får du vara en del av ett växande och passionerat team som har ett stort engagemang för allt som har med trädgård och växtliv att göra. Vi erbjuder en arbetsmiljö där kreativitet, samarbete och innovation står i centrum, och där varje medarbetare spelar en avgörande roll för vår framgång. Du kommer att ha stora möjligheter att påverka och du kommer att fa en spännande, strategisk och utvecklande roll hos oss. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Next U AB
(org.nr 556898-4180)
171 54 SOLNA (STOCKHOLMS) Arbetsplats
Blomsterlandet Jobbnummer
9800979