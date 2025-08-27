Butikssäljare/Biträdande butikschef

Pelle & Björn Quality Delikatess AB / Butikssäljarjobb / Täby
2025-08-27


Utvecklande, utmanande och roligt jobb i vår trevliga och populära butik i Täby Centrum
P & B Delikatesser & Goda Presenter är en konceptbutik där matglädje, kvalitet och personlig service står i fokus.
Vi är till stor del en presentbutik och är specialiserade på choklad, lakrits, olja/vinäger, kryddor, sylt, marmelad, honung m fl delikatessprodukter.
Vi söker nu dig som är positiv och ambitiös och som gillar att ta stort ansvar, vara idérik, kreativ och initiativtagande. Vi tänker att du i framtiden, vid behov, kan tänka dig rollen som butikschef.
Tips! Lämna gärna din ansökan direkt i vår butik i Täby centrum. Vi värdesätter det då vi ser att du verkligen är intresserad av tjänsten samtidigt som du får en extra chans att kort presentera dig själv.
Välkommen!

#jobbjustnu

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-12
Lämna din ansökan via e-post eller lämna gärna direkt i vår butik
E-post: info@pobdelikatess.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Pelle & Björn Quality Delikatess AB (org.nr 556498-5843)
Täby Centrum (visa karta)
183 34  TÄBY

Jobbnummer
9477938

