Butikssäljare/Biträdande butikschef

Utvecklande, utmanande och roligt jobb i vår trevliga och populära butik i Täby Centrum
P & B Delikatesser & Goda Presenter är en konceptbutik där matglädje, kvalitet och personlig service står i fokus.
Vi är till stor del en presentbutik och är specialiserade på choklad, lakrits, olja/vinäger, kryddor, sylt, marmelad, honung m fl delikatessprodukter.
Vi söker nu dig som är positiv och ambitiös och som gillar att ta stort ansvar, vara idérik, kreativ och initiativtagande. Vi tänker att du i framtiden, vid behov, kan tänka dig rollen som butikschef.
Tips! Lämna gärna din ansökan direkt i vår butik i Täby centrum. Vi värdesätter det då vi ser att du verkligen är intresserad av tjänsten samtidigt som du får en extra chans att kort presentera dig själv.
Välkommen!
Sista dag att ansöka är 2025-09-12
Lämna din ansökan via e-post eller lämna gärna direkt i vår butik
