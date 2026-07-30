Butikssäljare
Rituals Cosmetics Sweden AB / Butikssäljarjobb / Sundsvall Visa alla butikssäljarjobb i Sundsvall
2026-07-30
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Älskar du kundmöten? Trivs du med att jobba med andra? Kanske matchar din energi detaljhandelns höga tempo? Det här kan vara det perfekta jobbet för dig.
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Leverera Feel Good Experience – välkomna kunder med vårt signaturte, hjälp dem hitta sina favoritprodukter eller överraska dem med något oväntat.
Nå försäljningsmål – håll koll på siffrorna och utmana dig själv med små, dagliga mål, som att finslipa en produktberättelse eller omvandla fler kunder till medlemmar.
Dagliga rutiner – du sköter kassan, tar emot leveranser och ser till att butiken är ren och påfylld.
Varumärkesambassadör – du bryr dig om hur Rituals ser ut och upplevs (från att skapa vackra arrangemang till att visa dig själv från din bästa sida) eftersom du förstår att detaljerna gör helheten.
Är du den vi söker?
Är du kanske en solstråle, som sprider positiv energi omkring dig varje dag? Eller är du mer den lugna och självsäkra typen? Båda fungerar perfekt hos oss! Det viktiga är att du har ett genuint intresse för kundkontakt och är redo att leverera fantastisk service.
Kanske är du ny inom detaljhandeln, eller kanske är du redan rutinerad? Det som vi värdesätter är att du känner dig redo att djupdyka inom vårt wellness- och skönhetsvarumärke.
Du är omtänksam och genuin, med ett bra öga för detaljer. Med dig i teamet ser butiken fantastisk ut, och varje kund möts av en genuin, personlig köpupplevelse.
Denna roll innebär arbetspass under butikens öppettider, vilket inkluderar kvällar och helger. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Rituals Cosmetics Sweden AB
(org.nr 556821-5130)
Gesällvägen 1 (visa karta
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863 41 SUNDSVALL Arbetsplats
Birsta Jobbnummer
10016395