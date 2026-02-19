Butikssäljare

Jarméus Skor AB / Butikssäljarjobb / Solna
2026-02-19


Är du vår nya butikssäljare till vårat glada gäng?
Har du kassavana och erfarenhet från detaljhandeln, gärna inom sko och mode så är detta jobbet för dig. Vi kommer lära dig allt om skor och tillbehör.
Tjänsten är på ca 25 tim/ vecka men flera timmar vid behov. Är du flexibel finns även möjlighet till flera timmar i våra övriga butiker.
Vi är ett familjeföretag där alla jobbar mot samma mål och har öppna dialoger.
Du ska:
vara glad och positiv
ha lätt för att samarbeta
vara flexibel
jobba mot företagets uppsatta mål
självklart älska att ge våra kunder den bästa servicen

Publiceringsdatum
2026-02-19

Arbetsuppgifter
Alla i en butik förekommande arbetsuppgifter
Tunga lyft förekommer

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-21
E-post: jobbansokan@jarmeusskor.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Butikssäljare Solna".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Jarméus Skor AB (org.nr 556086-7805), http://www.jarmeusskor.se
Hotellgatan 7 (visa karta)
171 45  SOLNA

Arbetsplats
Jarmeus Skor

Jobbnummer
9752138

