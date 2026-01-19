Butikssäljare
2026-01-19
Om jobbet
Mitt i centrala Kalmar ligger Klintheims skor som grundades 1954 och idag drivs av tredje generationen skohandlare. Vi är en butik med starka varumärken i allt från klassisk stil till trendiga skor för den modemedvetna. Vi jobbar med god kvalité och hög service.
Inför sommaren behöver vi förstärka vårt team med riktigt grymma säljare för timanställningar på ca 20-30 tim/vecka under perioden v 26-33. Vi ser gärna att man börjar en timanställning på helger redan under våren för att komma in i arbetet.
Under sommaren kommer det vara varierande arbetstider efter ett färdigt schema och därför behöver du kunna arbeta under HELA perioden v 26-33!
För rätt person kan detta leda till fortsatt anställning under hösten.
Vi söker någon som har erfarenhet av försäljning och brinner för mötet med kunder. Du ska ha lätt att ta egna initiativ, motiveras av att leverera resultat och gilla att aktivt ta kontakt med våra kunder, då det är din primära arbetsuppgift.
För att trivas hos oss är det viktigt att du är en teamspelare som gillar ett nära samarbete med dina kollegor i det dagliga arbetet. För oss är det viktigt att vi har kul tillsammans på jobbet.
Vi söker dig som drivs av att vara i en arbetsmiljö som är snabbrörlig, där du förväntas vara flexibel och stresstålig. Du ska snabbt kunna sätta dig in i vårt sortiment av skor och skovård för att kunna ge våra kunder den bästa servicen.
Du får gärna vara en vinnarskalle som motiveras av att prestera.
Du ska ha god social förmåga, vara lättlärd och engagerad.
För att söka tjänsten hos oss bör du ha goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.
För att söka tjänsten bör du ha arbetat med service eller ha erfarenhet av försäljning.
OBS! Vi tar endast emot ansökningar via e-post innehållande CV och personligt brev.
Inga externa ansökningsformulär! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Endast via e-post
E-post: info.klintheims@gmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare AB Klintheims Skor
(org.nr 556083-7519)
Kaggensgatan 19 (visa karta
)
392 32 KALMAR Arbetsplats
Klintheims Skor, AB Jobbnummer
9691885