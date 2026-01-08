Butikssäljare

Slemani market AB / Butikssäljarjobb / Strömstad
2026-01-08


Vi är en matbutik som säljer dagligvaror på svinesunds handelsområde utanför Strömstad och söker nu personal som ska arbeta som butiksmedarbetare

Arbetsuppgifter: Sitta i Kassan, ta emot leveranser av varor, varupåfyllning samt kunna hjälpa våra kunder.

Kvalifikationer:

Inga krav på tidigare erfarenhet, däremot behöver man tycka om att träffa nya människor och vara serviceinriktad. Meriterande om du har erfarenhet från yrket.

Du behöver körkort och bil för att kunna ta dig till arbetsplatsen

Varaktighet, arbetstid, etc.
tv.anställning

Ersättning
provanställning

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-30
direkt till arbetsgivaren

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Slemani market AB (org.nr 556898-3836)
Svinesunds handelsområde skoga 13 (visa karta)
452 71  STRÖMSTAD

Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil.

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Goran Jabbar
0739-073993

Jobbnummer
9674562

