Butikssäljare
2026-01-08
Vi är en matbutik som säljer dagligvaror på svinesunds handelsområde utanför Strömstad och söker nu personal som ska arbeta som butiksmedarbetare
Arbetsuppgifter: Sitta i Kassan, ta emot leveranser av varor, varupåfyllning samt kunna hjälpa våra kunder.
Kvalifikationer:
Inga krav på tidigare erfarenhet, däremot behöver man tycka om att träffa nya människor och vara serviceinriktad. Meriterande om du har erfarenhet från yrket.
Du behöver körkort och bil för att kunna ta dig till arbetsplatsen Varaktighet, arbetstid, etc.
tv.anställning Ersättning
provanställning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-30
direkt till arbetsgivaren Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Slemani market AB
(org.nr 556898-3836)
Svinesunds handelsområde skoga 13 (visa karta
)
452 71 STRÖMSTAD Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Goran Jabbar 0739-073993 Jobbnummer
