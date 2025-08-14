Butikssäljare
2025-08-14
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Swedol AB i Malmö
, Lund
, Helsingborg
, Kristianstad
, Halmstad
eller i hela Sverige
Är du en person som brinner för att ge utmärkt service? Vill du arbeta för ett bolag i tillväxt? Delar du vår tro på att engagemang, kompetens och samarbete är grundstommen för framgång? Då kan det var precis dig som vi letar efter, som tillsammans med oss vill skapa ett kundbemötande i världsklass inom den växande Alligo koncernen!
Ditt anställningserbjudande Du blir en viktig nyckelperson i Alligos fortsatta tillväxtstrategi. Som medarbetare hos oss får du ett intressant och omväxlande arbete där du kommer få möjligheter att utveckla dig själv och dina kunskaper inom försäljning, exponering och våra produktområden. Du omfattas av kollektivavtal och dess förmåner som försäkringar, tjänstepension och semester. Vi erbjuder friskvårdsbidrag och förmånliga personalpriser i våra butiker.
Om avdelningen Här arbetar vi i team och tillhandahålla vårt sortiment, hela tiden med kunden i fokus. Vi arbetar relationsbyggande och en väldigt viktig del i arbetet är att vilja ge service samt att träffa nya och återkommande kunder dagligen. Om tjänsten I rollen som butiksmedarbetare kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter att vara:
Försäljning och service till kund i butik
Uppackning och exponering av varor
Registrera kundernas köp i kassan samt ta betalt eller fakturera
Om dig Alligos värdegrund vilar tungt på tre nyckelord - Engagemang, Kompetens och Samarbete. Dessa värdeord är styrande i våra beslut, vår kommunikation och våra dagliga handlingar. Viktiga ord som vi vill skall lysa igenom hos alla våra medarbetare. För att vi skall trivas ihop ser vi att du är en person som brinner för att ge en utmärkt service. Som person är du driven, ansvarsfull, resultatinriktad, kommunikativ samt en lagspelare.
Utöver din personliga profil behöver du följande:
Utbildning på gymnasial nivå
Förstå, tala och skriva god svenska
Tidigare erfarenhet av service
Erfarenhet av försäljning B2B är meriterande
Om din Ansökan: Vänta inte med din ansökan, med personligt brev och CV då urval och intervjuer sker löpande och tillsättning av tjänsten kan komma att ske innan sista ansökningsdag. Vi tillämpar bakgrundskontroller på samtliga slutkandidater.
Kontakt Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta (rekryterande chef)
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
Start: Omgående
Omfattning: 50% tjänst Vikarierat tom 202601.
Vi tillämpar 6 månaders provanställning och bakgrundskontroll på alla slutkandidater.
Alligo tror på mervärdet av mångfald och välkomnar därför sökanden med olika bakgrund. Ersättning
