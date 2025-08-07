Butikssäljare
Kfuk-Kfum I Göteborg / Butikssäljarjobb / Göteborg Visa alla butikssäljarjobb i Göteborg
2025-08-07
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kfuk-Kfum I Göteborg i Göteborg
Är du en serviceinriktad och flexibel person med ett genuint intresse för hållbar konsumtion? Vi söker två extra butikssäljare som kan rycka in vid helgarbete och behov, till exempel vid ledighet eller sjukfrånvaro.
Vi letar efter dig som välkomnar våra kunder med ett leende, är ansvarstagande, initiativrik och lösningsorienterad. Du trivs i en omväxlande miljö och bidrar gärna till en positiv stämning i butiken.Publiceringsdatum2025-08-07Om tjänsten
Som extraanställd butikssäljare arbetar du bland annat med:
Kundservice och kassaarbete
Sortering av donationer och prismärkning
Att bidra till en trivsam butiksmiljö
Meriterande
Erfarenhet av arbete i butik
Erfarenhet av självständigt arbete
Ett intresse för mode, prylar och återbruk
Arbetstid
Extra vid behov - främst helger samt vid sjukfrånvaro eller ledighet.Om företaget
KFUM Göteborg är en ungdoms- och idrottsförening som tillhör den rikstäckande rörelsen KFUM. I KFUM står den unga människan i fokus och ges möjlighet att växa. KFUM är religiöst och politisk obunden. Alla är välkomna i KFUM, och vi betonar speciellt vikten av att ge unga människor möjlighet att påverka. Vi är också en del av de internationella rörelserna YMCA och YWCA. Våra second hand-butiker ligger på Nordenskiöldsgatan 19 & Vasagatan 33 i Göteborg. Återbruk och social hållbarhet är i fokus inom vår butiksverksamhet. Vi arbetar för att ge kläder och prylar ett längre liv, erbjuder sommarjobb för ungdomar via Göteborgs stad samt individanpassade platser för praktik och arbetsträning. Allt överskott från butiken går till våra verksamheter i Göteborg.
Vi ser fram emot att höra ifrån dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-24
E-post: maria.graslund@kfumgoteborg.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Butikssäljare - extra". Arbetsgivare Kfuk-Kfum i Göteborg
C/o Kfum Secondhand, Nordenskiöldsgatan 19 (visa karta
)
413 09 GÖTEBORG Arbetsplats
Kfum I Göteborg Jobbnummer
9449965