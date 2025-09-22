Butikssäljare - Uddevalla
2025-09-22
Söker du efter en ny utmaning där du får möjlighet att utvecklas och vara med och direkt påverka Ur&Penns fortsatta framgång? Vill du jobba i ett familjärt företag där vi har kul på jobbet och peppar varandra? Perfekt! Då kanske det här är början på din Ur&Penn resa!
OM TJÄNSTEN
Som medarbetare på Ur&Penn arbetar du med både service och hantverk. Du arbetar med försäljning av klockor och smycken, samt med enklare reparationer av klockor, som tex batteribyten och korta armlänkar. Vi har ett högt tempo med kunden i fokus! En stor del av arbetsuppgiften handlar om att driva den dagliga försäljningen genom kundservice och merförsäljning.
Hos oss arbetar man även med:
• Kassahantering (försäljning, byten, returer).
• Håltagning/piercing i öron/näsa (utbildning i det får man när man börjar hos oss).
• Skyltning, påfyllning av varor och byte av kampanjer.
• Inventering.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 3h/v med 6 månader provanställning, start 2025-10-09
Placering: Torp Köpcentrum
OM DIG
Vi tror att du är en energisk lagspelare med ett stort driv, och intresserar dig för mode och våra produkter. Vi tror att du beskriver dig själv som ansvarsfull, initiativtagande och tävlingsinriktad! Är du också serviceinriktad med ett "customer first" mindset, så skulle vi kunna passa bra ihop! Hos oss är intern utveckling viktigt och vi hoppas att du vill utvecklas och växa inom Ur&Penn!
GRUNDLÄGGANDE KRAV
• Flytande svenska i tal och skrift.
MERITERANDE
• Tidigare arbetslivserfarenhet inom detaljhandel.
• En fullständig gymnasieutbildning.
• Ytterligare språkkunskap utöver svenska.
OM OSS
Ur&Penn, med ca 120 butiker, är idag Skandinaviens ledande kedja inom klockor, smycken och modeaccessoarer! Ur&Penn är ett företag där samarbete står i fokus, och vi lever efter våra värdeord; glädje, tillit och vinnande attityd.
Som medarbetare hos oss blir du en kugge i det vi kallar för vår utökade familj! Vi erbjuder en fartfylld vardag i en organisation som är i ständig rörelse. Vår vision är att vara förstahandsvalet för alla som vill smycka och uttrycka sin personlighet med kvalitativa och prisvärda accessoarer.
VAD VI HAR ATT ERBJUDA
* En stor möjlighet att klättra inom företaget och en stor möjlighet till personlig utveckling.
* En positiv och familjär arbetsmiljö.
* Personalrabatt på våra varumärke.
PROCESSEN
Processen består av ett första urval. Sedan följer en digital och fysisk intervju samt kontroll av belastningsregister.
Intervjuer sker löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan! Sista ansökningsdag är 8/10 men tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi ser fram emot att höra från dig, vi ses på Ur&Penn! Ersättning
Enligt kollektivavtal
Sista dag att ansöka är 2025-10-09
Detta är ett deltidsjobb.
Ur & Penn AB (org.nr 556438-6950)
