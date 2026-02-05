Butikssäljare - Svenssons Lammhult
Nordic Nest AB / Butikssäljarjobb / Växjö Visa alla butikssäljarjobb i Växjö
2026-02-05
Design och heminredning ligger oss varmt om hjärtat, och i våra Svenssons-butiker inom Nordic Nest Group brinner vi för att hjälpa våra kunder skapa hem att älska.
Nu förstärker vi teamet i vår Svenssons-butik i Lammhult och söker dig som vill arbeta helg, hoppa in extra vid behov samt sommarjobba som butikssäljare hos oss. Kanske studerar du, har ett annat jobb att kombinera med och söker ett riktigt roligt och utvecklande sommarjobb i en inspirerande miljö? Då kan detta vara helt rätt för dig!
Om rollen
Som butikssäljare är ditt främsta uppdrag att skapa en förstklassig kundupplevelse i varje möte. Du är en viktig del av butikens ansikte utåt och arbetar aktivt med försäljning, service och inspiration för att hjälpa våra kunder att hitta rätt lösningar för sina hem.
Du blir en del av ett engagerat team där vi hjälps åt, tar ansvar och skapar resultat tillsammans. Rollen passar dig som är självgående, tar egna initiativ och trivs med att vara aktiv på butiksgolvet, även när tempot är högt.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebär att du...
Bemöter, hjälper och inspirerar våra kunder med ett professionellt och personligt kundbemötande
Guidar kunderna i vårt sortiment utifrån deras behov och önskemål
Arbetar uppsökande med försäljning och bidrar till butikens resultat
Säkerställer en attraktiv och välkomnande butik genom uppackning, prismärkning och skyltning
Tar ansvar för att butiken är i ordning och fungerar smidigt i det dagliga arbetet
Om dig
För att trivas i rollen ser vi att du har ett genuint intresse för service och försäljning och tycker om att ta ansvar i ditt arbete. Du är trygg i kundmötet, har ett professionellt förhållningssätt och vågar fatta egna beslut i vardagen.
Vi tror att du...
Tar egna initiativ och ser själv vad som behöver göras
Är självgående, ansvarstagande och pålitlig
Har erfarenhet av försäljning eller annat kundnära arbete (meriterande, men inget krav)
Trivs i ett högt tempo och kan prioritera när mycket händer samtidigt
Har ett affärsdriv och ett genuint intresse för att hjälpa varje kund
Är flexibel och kan arbeta både vardagar och helger
Tidigare erfarenhet av möbler och/eller belysning är meriterande, men vi lägger störst vikt vid dina personliga egenskaper, ditt engagemang och din vilja att bidra till teamet.
Är du redo att bli en del av teamet?
Tjänsten är en visstidsanställning där vi söker helgextra samt semestervikariat under sommaren, med start enligt överenskommelse. För rätt person finns det möjlighet till förlängt även efter sommaren. Våra arbetstider är förlagda på vardagar och helger.
Vi tror på kraften i personliga egenskaper och använder därför personlighetstester tidigt i processen.
Skicka in din ansökan redan idag - vi rekryterar löpande!
Frågor? Kontakta Tova Swerlander, Butikschef, på tova.swerlander@svenssons.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7178682-1826298". Arbetsgivare Nordic Nest AB
(org.nr 556628-1597), https://career.nordicnestgroup.com
Jönköpingsvägen 4 (visa karta
)
363 44 LAMMHULT Arbetsplats
Nordic Nest Group Jobbnummer
9725282