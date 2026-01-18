Butiksmedarbetare
Ava Livs AB / Butikssäljarjobb / Tranemo Visa alla butikssäljarjobb i Tranemo
2026-01-18
, Svenljunga
, Gislaved
, Gnosjö
, Ulricehamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ava Livs AB i Tranemo
Just nu söker vi förstärkning till vårt härliga gäng! Vill du jobba i en liten familjär butik där kund och nära kundkontakter står i fokus, där du är med och arbetar i butikens alla avdelningar och arbetsuppgifterna varierar under dagarna?
Då kanske detta är något för dig!
Som person söker vi dig som:
Gillar att samarbeta och är engagerad i ditt arbete
Är positiv och kan bidra med arbetsglädje
Gärna har erfarenhet inom butiksarbete
Är ordningsam och strukturerad
Har en förmåga att prioritera och hitta nya lösningar
Vill utvecklas och lära sig nya saker
Tjänsten är på 50% och har varierande arbetstider.
Vi är en butik som har öppet 9-19 nästan alla årets dagar och arbetstiderna kan därför variera därimellan.
Arbete varannan helg kan förekommer och du behöver ha fyllt 18 år.
För oss är det viktigaste att du är hungrig på nya utmaningar och har stor social kompetens och rätt inställning till arbetet.
Känner du dig träffad? Tveka inte att skicka in din ansökan redan idag!
Vi kommer genomföra intervjuer löpande och tillträde sker omgående. Vi ser gärna att denna tjänsten startar så fort som möjligt.
Känner du någon som du tror skulle passa för tjänsten, tipsa gärna. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-17
E-post: Ava.rezaei@nara.ica.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Varuplock deltid". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ava Livs AB
(org.nr 556648-9851)
Boråsvägen 26 (visa karta
)
514 44 LÄNGHEM Arbetsplats
ICA Nära Länghem Jobbnummer
9690178