Butiksmedarbetare

Italspain Delikatesser AB / Butikssäljarjobb / Stockholm
2025-12-01


Vi söker nya kollegor till vår butik centralt belägen i Stockholm. Vi arbetar med import och försäljning av ost och andra delikatesser från främst södra Europa. Du som söker behöver ha erfarenhet av försäljning i butik, vara intresserad av mat och tycka att mötet med kunden är viktigt. Du kommer få ta ansvar och vara delaktig i verksamheten i stort. Det är viktigt att du behärskar svenska i tal och skrift, spanska, italienska eller franska är meriterande men inte ett krav. Vi ser gärna att du har körkort och inte är rädd för att ta i när det behövs. En del tunga lyft kan förekomma.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: christoffer@italspain.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Italspain Delikatesser AB (org.nr 556686-9300)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Italspain Delikatesser AB

Kontakt
Christoffer Mosten
christoffer@italspain.se

Jobbnummer
9623690

