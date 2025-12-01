Butiksmedarbetare
Italspain Delikatesser AB / Butikssäljarjobb / Stockholm Visa alla butikssäljarjobb i Stockholm
2025-12-01
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Italspain Delikatesser AB i Stockholm
Vi söker nya kollegor till vår butik centralt belägen i Stockholm. Vi arbetar med import och försäljning av ost och andra delikatesser från främst södra Europa. Du som söker behöver ha erfarenhet av försäljning i butik, vara intresserad av mat och tycka att mötet med kunden är viktigt. Du kommer få ta ansvar och vara delaktig i verksamheten i stort. Det är viktigt att du behärskar svenska i tal och skrift, spanska, italienska eller franska är meriterande men inte ett krav. Vi ser gärna att du har körkort och inte är rädd för att ta i när det behövs. En del tunga lyft kan förekomma. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: christoffer@italspain.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Italspain Delikatesser AB
(org.nr 556686-9300) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Italspain Delikatesser AB Kontakt
Christoffer Mosten christoffer@italspain.se Jobbnummer
9623690