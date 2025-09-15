Butiksmedarbetare - Sälen
2025-09-15
Vi är ett rikstäckande företag som hjälper butiker och leverantörer inom dagligvaruhandeln
med säljdrivande tjänster! Vi har cirka 300 duktiga medarbetare ute i butik varje vecka. Vi
hjälper våra kunder med alla typer av butiksarbete - men vi har också, som vårt namn
antyder, en bransch-unik kompetens inom just dryckeskategorin.
Som familjeföretag är det otroligt viktigt för oss att skapa en arbetsmiljö där trivsel och
gemenskap är i fokus. Hos oss är det högt i tak, och vi uppmuntrar att alla ska kunna vara
sig själva och bidra med sina idéer. Vi tror på att ett gott arbetsklimat ger de bästa resultaten,
så vi jobbar för att skapa en avslappnad och rolig miljö där alla känner sig välkomna och
respekterade.
Här får du både möjlighet att utvecklas och ha kul - vi växer tillsammans!
Publiceringsdatum2025-09-15Arbetsuppgifter
Som att jobba i butik - fast lite roligare!
I ditt arbete hos oss kommer du att ta dig an vanligt förekommande butiksarbete i dagligvaruhandeln, med fokus på dryckes- och varuplock.
Det som gör den här tjänsten lite roligare, är variationen. Utöver varuplock kan även demo, inventeringar eller lösviktsplock förekomma, och dessutom besöker du oftast flera butiker per dag.
Vi tror att du som kommer att trivas bäst hos oss har butikserfarenhet, en förmåga att självständigt ta dig an arbetsuppgifter, en social personlighet och en framåtanda.
Dryckeskonsult erbjuder ett varierande jobb på en härlig arbetsplats med möjligheter att utvecklas och växa för den som vill.
Vi har kollektivavtal med Handels.
Tjänsten är en timanställning på cirka 5-10 timmar i veckan, med möjlighet till fler timmar vid behov. Arbetstiden är dagtid vardagar med enstaka variationer. Arbetsplats Sälen, start enligt överenskommelse. Körkort och tillgång till egen bil är ett skallkrav.
Det ska bli så kul att höra från dig!Kvalifikationer
Butikserfarenhet
B-körkort
Tillgång till egen bil Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C6680". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Dryckeskonsult Sverige AB
(org.nr 556687-8491) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Dryckeskonsult Sverige, Nord Kontakt
Kontakt vid frågor och funderingar om tjänst
Rekryteringsteamet ansokan@dryckeskonsult.se Jobbnummer
9508033