Butiksmedarbetare - Luleå
Dryckeskonsult Sverige AB / Butikssäljarjobb / Luleå Visa alla butikssäljarjobb i Luleå
2026-01-12
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Dryckeskonsult Sverige AB i Luleå
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige
Vi är ett rikstäckande företag som hjälper butiker och leverantörer inom dagligvaruhandeln
med säljdrivande tjänster! Vi har cirka 300 duktiga medarbetare ute i butik varje vecka. Vi
hjälper våra kunder med alla typer av butiksarbete - men vi har också, som vårt namn
antyder, en bransch-unik kompetens inom just dryckeskategorin.
Som familjeföretag är det otroligt viktigt för oss att skapa en arbetsmiljö där trivsel och
gemenskap är i fokus. Hos oss är det högt i tak, och vi uppmuntrar att alla ska kunna vara
sig själva och bidra med sina idéer. Vi tror på att ett gott arbetsklimat ger de bästa resultaten,
så vi jobbar för att skapa en avslappnad och rolig miljö där alla känner sig välkomna och
respekterade.
Här får du både möjlighet att utvecklas och ha kul - vi växer tillsammans!
• Vi har tyvärr inte möjlighet att ta emot ansökningar via mejl.
• Dryckeskonsult har noggrant valt sina rekryteringskanaler och undanber sig vänligt men bestämt kontakt från rekryteringssajter eller liknande.Publiceringsdatum2026-01-12Arbetsuppgifter
Som att jobba i butik - fast lite roligare!
I ditt arbete hos oss kommer du att ta dig an vanligt förekommande butiksarbete i dagligvaruhandeln, med fokus på lösviktsplock.
Det som gör den här tjänsten lite roligare, är variationen. Utöver ovanstående arbetsuppgifter kan även inventering, varudemonstration eller varu/dryckesplock förekomma, och dessutom besöker du oftast flera butiker per dag.
Vi tror att du som kommer att trivas bäst hos oss har butikserfarenhet, en förmåga att självständigt ta dig an arbetsuppgifter, en social personlighet och en framåtanda.
Dryckeskonsult erbjuder ett varierande jobb på en härlig arbetsplats med möjligheter att utvecklas och växa för den som vill.
Vi har kollektivavtal med Handels.
Tjänsten är en timanställning, ca 15 timmar i veckan, med start enligt överenskommelse. Arbetstiden är dagtid vardagar med enstaka variationer. Arbetsplats Luleå med omnejd.
Det ska bli så kul att höra från dig!Kvalifikationer
Butikserfarenhet
B-körkort
Tillgång till egen bil Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C8504". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Dryckeskonsult Sverige AB
(org.nr 556687-8491) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Dryckeskonsult Sverige, Nord Kontakt
Kontakt vid frågor och funderingar om tjänst
Rekryteringsteamet ansokan@dryckeskonsult.se Jobbnummer
9679371