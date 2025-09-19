Butikschef till Vansbro
2025-09-19
Lykos hjärta ligger i Vansbro - och vi letar nu efter en ny stjärna som vill ta rodret i vår otroliga butik på hemmaplan! Brinner du för försäljning samtidigt som du älskar att leda ditt team till att nå sina mål och känna motivation på jobbet? Älskar du dessutom skönhet och att ge dina kunder magisk service och rådgivning? Härligt! Läs då vidare - vi har drömjobbet för dig!
Vad du kommer att fokusera på
Som butikschef på Lyko är det inte bara resultat i siffror som räknas. Förvisso arbetar du för att butiken ska nå sina mål och nyckeltal, men vi är otroligt måna om våra fantastiska medarbetare och lägger stor vikt vid att du i rollen som ledare drivs av att ge varje enskild individ möjligheten att ta ansvar och utvecklas!
Som butikschef kommer du utöver detta även arbeta med att:
- Arbeta aktivt med försäljning och vara kundens personliga rådgivare och skönhetsexpert.
- Ansvara för att butiken är rätt bemannad genom att lägga schema och rekrytera nya medarbetare vid behov.
- Ha full koll på våra kampanjer och se till att skyltning såväl som merchandising är spot on.
Vi arbetar enligt "Let 's WOW! The Lyko Way" i mötet med våra kunder, något du också utbildar dina medarbetare i. Här är det extra viktigt att du är en förebild och en sann ambassadör som lever våra värderingar fullt ut. Vi uppmanar nytänkande och är säkra på att du har en hel rad spännande idéer som kan bidra till att förbättra butiken. Vill du bolla idéer så finns vår superhärliga butikschefsgrupp, en plattform där kunniga och drivna butikschefskollegor delar med sig av både erfarenhet, kunskap och idéer.
Kort sagt - butikschefsrollen i Vansbro är något utöver det vanliga. Här leder du ett team på runt tio personer i en av våra största butiker, både till ytan och omsättningsmässigt. En utmaning, absolut - men också en fantastisk möjlighet att göra verklig skillnad!
Vem du är
För att trivas i den här rollen tror vi att du är en engagerad energispridare som brinner för ledarskap och försäljning. Dessutom fullkomligt älskar du allt som rör skönhet och trivs som bäst när du får dela med dig av din kunskap
Bakgrund/skills du behöver ha:
- Du är erfaren ledare och har erfarenhet av butiksdrift.
- Meriterande att ha lett en större personalgrupp
- Genuint intresse av att coacha dina medarbetare och finner glädje i att se andra utvecklas.
- Strukturerad och bra på att hantera olika arbetsuppgifter parallellt.
- Prestigelös och jobbar gärna såväl högt som lågt med allt från att planera bemanningen till att hänga upp skyltar i butiken.
- Förmåga att på ett rakt och tydligt sätt kommunicera ditt budskap.
- Van vid att arbeta mot uppsatta mål och bekväm med att regelbundet följa upp dessa tillsammans med dina medarbetare.
Dessutom är det ett plus i kanten om du tidigare har:
- Kunskap om detaljhandelsavtalet och/eller frisörsavtalet.
- Byggt kampanjer eller har visual merchandiser erfarenhet.
Övrig information
Tillträde: 1 december 2025
Anställningsgrad: heltid.
Anställningsform: en tillsvidaretjänst med sex månaders provanställning
Lön: Fast månadslön + bonus. Vi har kollektivavtal med Handelsanställdas Förbund
Därför kommer du trivas på Lyko Lyko är en energifylld och varm arbetsplats som har utsetts till en av Sveriges bästa arbetsgivare. Vill du läsa mer om hur det är att arbeta på Lyko? - besök våra karriärsidor.
Ansök snabbt och enkelt utan CV eller personligt brev! På Lyko tror vi att vem du är och vad du har för förmågor är viktigare än din tidigare erfarenhet. Därför har vi skrotat kravet på CV och personligt brev och använder oss i stället av urvalsfrågor och tester när vi rekryterar. Vi hoppas att det ger dig en bättre möjlighet att visa vad du går för inom de områden som är viktiga för oss och vet att det även ger objektivare, schystare och mer rättvisa rekryteringar!
Så vad väntar du på?! Om det här låter som rätt utmaning för dig, ansök redan idag men senast 5 oktober 2025. Vid frågor om tjänsten kontakta vår regionschef Jonas Wennberg på jonas.wennberg@lyko.com
. Urval sker löpande!
Psst! Eftersom vi inte vill att några personuppgifter ska riskera att hamna på vift så tar vi inte emot ansökningar via mail utan ansöker gör du enkelt genom att klicka dig vidare nedan. Lycka till!
Lyko är en hårvård- och skönhetspecialist med ambition att förändra branschen.
