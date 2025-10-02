Butikschef Till Jysk Boden
Jysk AB / Chefsjobb / Boden Visa alla chefsjobb i Boden
2025-10-02
Är du redo att motivera och leda vårt butiksteam? Lockar du fram den bästa säljattityden hos ditt team? Ser du till att våra kunder får den bästa shoppingupplevelsen?
Då kan du vara butikschefen vi söker!
VAD VI ERBJUDER DIG
Du blir en del av ett dynamiskt företag som vill vara handelns bästa arbetsgivare. Hos oss får du inflytande och din utveckling är viktig. Dessutom erbjuder vi:
Möjligheter till utveckling genom utbildning och mentorskap. Lär dig mer om oss här.
Individuell bonus på upp till fyra månadslöner
Del av konkurrenskraftig säljbonus på 6% av omsättningsökning i butik
Flexibelt arbetsschema
Sociala aktiviteter och en rolig arbetsplats där vi tävlar och firar ihop. Självklart blir du bjuden på vår årliga JYSK Awards.
20% rabatt hos JYSK och andra företag inom Lars Larsen Group
VAD DITT NÄSTA JOBB KOMMER INNEBÄRA
Detta är en trainee-tjänst, 100%, där du kommer gå bredvid butikschef i Luleå/Boden under din upplärningstid.
Tillsammans med Ställföreträdande Butikschef ansvarar du för din JYSK-butik
I linje med våra JYSK Ledarskapsvärderingar är du ansvarig för att se till att din butik är 100% redo för att sälja och möta kunder genom att kommunicera, leda och coacha ditt team fysiskt på butiksgolvet
Du agerar på nyckeltal och bestämmer vad som behöver göras för att uppnå målen samt motiverar ditt team att göra det
Följa och utföra butikskoncept och butiksrutiner
Rekrytera och introducera nya kollegor samt utveckla de nuvarande i ditt team
Du trivs med fysiskt arbete och föregår med gott exempel genom att sälja och utföra rutinuppgifter i butiken.
I rollen kan det även förekomma att du går in som butikschef i våra butiker i Piteå eller Skellefteå.
Rollen innebär en traineetjänst som start för att göra dig redo för att kliva in som butikschef.
Under din upplärningstid kommer du att gå bredvid butikschef i Luleå & Boden.
Möt en av våra butikschefer och lär dig om jobbet här.
VAD DU SKA BIDRA MED
Erfarenhet av att leda, motivera och utveckla medarbetare, gärna från detaljhandeln eller servicebranschen
Vara inspirerande och kommunikativ för att skapa ett positivt arbetsklimat
Engagemang för att ta ägandeskap över din egen butik och dess resultat
Veta hur du får saker gjorda: Du håller huvudet kallt och visar vägen, även i stressiga situationer
Du strävar alltid efter att förbättra dina resultat och återhämtar dig snabbt efter ett bakslag
Du tycker om att vara ledig en dag mitt i veckan, så att du kan vara redo för kunderna och ditt team på arbetet under helgen
Kravspecifikation
Du har jobbat som butikschef/ledare tidigare.
Du har stor erfarenhet av att leda, motivera och utveckla medarbetare, gärna från detaljhandeln eller servicebranschen.
REKRYTERINGSPROCESSEN
Vi behandlar ansökningar löpande och slutför rekryteringen när vi har hittat rätt kandidat.
Vi genomför alltid intervjuer som en del av vår rekryteringsprocess. För vissa tjänster kan det även ingå tester och/eller en videointervju - ett tillfälle för dig att visa vem du är och berätta varför just du är rätt person för rollen. Vi utför även bakgrundskontroller som en del av vår rekryteringsprocess.
OM OSS
Vi tror på att våra anställda är nyckeln till vår framgång. Det är därför vi strävar efter att erbjuda utveckling och möjligheter att växa inom JYSK.
På JYSK tror vi att en stor blandning av kompetenser, talanger och unika personligheter gör oss till ett starkare team. Därför ser vi fram emot just din ansökan.
Har du särskilda behov som kräver anpassning i rekryteringsprocessen? Hör av dig till oss på rekrytering@jysk.com
För mer information, besök vår karriärsida.
Läs mer om hur vi behandlar dina uppgifter i vår Integritetspolicy | JYSK. Så ansöker du
