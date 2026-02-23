Butikschef till Gällivare
2026-02-23
Om rollen:
I rollen som butikschef ansvarar du för butikens försäljning, drift och skötsel. Du är den drivande kraften bakom att skapa en utvecklande miljö för dina medarbetare och säkerställer att varje dag på jobbet är meningsfull och produktiv. Du rapporterar till och coachas av din distriktschef.
Dina huvudsakliga ansvarsområden inkluderar:
Försäljnings- och resultatansvar: Du är ansvarig för att uppnå och överträffa försäljningsmål samt säkerställa en lönsam verksamhet.
Personalansvar: Du vägleder, coachar och motiverar dina medarbetare för att maximera deras potential och bidra till teamets framgång.
Budgetarbete: Du arbetar aktivt med att upprätthålla och följa upp budgetar samt vidtar åtgärder för att säkerställa lönsamhet och effektivitet.
Ledarskapsfrågor: Du är en naturlig ledare som trivs med att bygga och utveckla ett starkt och engagerat team.
Kundservice i världsklass : Du säkerställer att varje kund får en exceptionell serviceupplevelse och att deras behov och förväntningar överträffas.
Dina kompetenser :
För att trivas och lyckas som butikschef hos Dollarstore är vi på jakt efter personer med följande kompetenser:
Erfarenhet inom detaljhandeln : Du har gedigen erfarenhet av att arbeta inom retailbranschen och förstår dess unika utmaningar och möjligheter.
Ledarskap och motivation : Du är en inspirerande ledare som älskar att bygga en positiv anda och peppa dina kollegor till att göra det bästa av varje arbetsdag.
Resultatorientering: Du är driven av att uppnå och överträffa försäljningsmål och har förmågan att arbeta strategiskt för att maximera resultatet.
Kundfokus: Du har en stark kundorientering och strävar alltid efter att leverera enastående kundservice.
Flexibilitet: Du är beredd att arbeta på kvällar och helger om så krävs och trivs med en dynamisk och omväxlande arbetsmiljö.
Varför Dollarstore:
Som en del av Dollarstores team får du möjlighet att arbeta i en spännande och dynamisk arbetsmiljö där du dagligen får möjlighet att påverka och bidra till vår fortsatta framgång. Vi erbjuder också möjligheter till personlig och professionell utveckling samt förmåner och belöningar för ditt engagemang och din prestation
Övrig information
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsgrad: 100%
Plats: Dollarstore Betongvägen 28, Gällivare
Sök nu:
Om du är redo att ta ledningen för din nästa utmaning och tror att du har vad som krävs för att bli en framgångsrik butikschef hos Dollarstore, skicka in din ansökan idag genom att klicka på "Ansök nu" nedan. Vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team och tillsammans fortsätta skapa fantastiska shoppingupplevelser för våra kunder!Vi är stolta över att vara en arbetsplats fri från diskriminering, där vi ser mångfald och inkludering som grundläggande värden. Vår rekrytering är alltid baserad på kompetens och vi strävar efter att skapa en miljö där alla, oavsett bakgrund, har lika möjligheter att växa och utvecklas. Genom att aktivt arbeta för en rättvis och inkluderande arbetsplats, ser vi till att alla våra medarbetare känner sig respekterade, värderade och välkomna.
Som en del i Dollarstores rekryteringsprocess genomför företaget bakgrundsanalyser tillsammans med Svensk Bakgrundsanalys vilket är ett auktoriserat företag inom bakgrundskontroller.
Notera: Vi tar emot ansökningar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Ansök därför redan idag!
Välkommen med din ansökan!
Dollarstore är en av Sveriges största lågprisaktörer och vi fortsätter växa. Idag har vi över 130 butiker i både Sverige och Danmark där vi erbjuder våra kunder glädje, gemenskap och fantastiska priser. Sedan augusti 2023 ingår Dollarstore i finska Tokmanni Group och tillsammans med dem är vi en av de ledande lågprisaktörerna i Norden och är listade på finska börsen. Tillsammans med våra 2000 medarbetare brinner vi för försäljning och mötet med kunden. Välkommen till Dollarstore!
DollarStores DNA
- Vi är närvarande mot kunder och kollegor och tror på att alla människor har rätt till glädje, gemenskap och fantastiska priser
- Vi har de mest upplevelsefyllda butikerna och produkter som hela tiden överraskar.
- Vi är alltid ärliga och vi är på riktigt. No monkey business - helt enkelt.
- Vi har de lägsta priserna och skapar mest värde till våra konsumenter. Detta görs genom att vi alltid har kostnaderna i fokus. Ersättning
