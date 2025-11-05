Butikschef Najell Stockholm
Najell AB / Chefsjobb / Stockholm Visa alla chefsjobb i Stockholm
2025-11-05
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Najell AB i Stockholm
, Lund
eller i hela Sverige
På Najell skapar vi produkter som stärker föräldrar som vill leva livet på sina egna villkor. Vårt snabbt växande varumärke erbjuder innovativa och designdrivna produkter till blivande och nya föräldrar som bärselar, babynests och mycket mer. Med bas i centrala Lund, Sverige, når vi 30-50 % fler kunder varje år tack vare nya fantastiska produkter och ett starkt community. Vi har som mål att fortsätta i samma takt och planerar att växa till ett team med över 60 anställda vid slutet av 2026.
Efter Köpenhamn och Oslo fortsätter vi vår butiksetablering med öppningen av nästa butik i centrala Stockholm. Vi söker en Butikschef som kan leda och inspirera teamet och bidra till Najells spännande resa framåt.
Rollen Som butikschef kommer du att vara Najells ansikte utåt i Stockholm, säkerställa en smidig daglig drift och skapa en inbjudande butiksupplevelse. Fokus ligger på att leverera fantastisk kundservice, leda ett mindre team och arrangera event för att engagera det lokala communityt.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Arbeta på butiksgolvet och hantera den dagliga driften.
Planera schema samt utbildning av personal enligt Najells riktlinjer.
Bygga relationer med kunder genom att ge värdefulla råd och utmärkt service.
Arrangera veckovisa events för att engagera kunder och stärka det lokala communityt.
Säkerställa att butikens visuella presentation följer Najells standarder.
Dina kvalifikationer För att lyckas i rollen tror vi att du:
Har 3-5 års erfarenhet inom detaljhandel eller kundservice, gärna i en operativ ledarroll.
Brinner för att skapa meningsfulla kundrelationer och leverera exceptionell service.
Är strukturerad och gillar att arbeta på ett organiserat sätt.
Bonus: Har erfarenhet av att arrangera events eller bygga communityn.
Är entusiastisk över att vara en del av ett växande varumärke i en dynamisk butiksmiljö.
Vi erbjuder: Vi är ett sammansvetsat team som arbetar hårt för att nå våra mål. Vi bidrar alla individuellt inom våra roller inom marknadsföring, produktutveckling och försäljning, men det finns en stark vilja att hjälpa varandra över gränserna och samarbeta. Det gör oss starkare än de flesta team - och dessutom mer framgångsrika och har roligare tillsammans. Eftersom vi växer ser vi också stora möjligheter för rätt person att utvecklas och ta sig an nya roller i framtiden. Vi skapar vår egen framgång.
Är det dig vi söker?
AnsökanKlicka på "ansök här" för att skicka in din ansökan och ladda upp ditt CV samt ett personligt brev. Vi vill gärna lära känna dig bättre och förstå varför just du skulle passa för oss och den här tjänsten. Ansökningar hanteras löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Om ossNajell grundades 2012 och utvecklar produkter för föräldrar som vill leva livet på sina egna villkor. Vi har vårt säte i Lund i södra Sverige, där vårt internationella team strävar efter att förbättra och skapa fantastiska produkter med föräldrar och barn i fokus. Läs mer om oss och vårt varumärke på www.najell.com. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Najell AB
(org.nr 556819-7494), https://najell.com Arbetsplats
Najell Kontakt
Malin Jeraeus Wallerborn malin@najell.com Jobbnummer
9589204