Butikschef Kungsmässan
2026-04-24
Vi söker nu en driven och försäljningsinriktad butikschef till vår butik i Kungsbacka, Kungsmässan.
Vi erbjuder dig en dynamisk och inspirerande arbetsplats med möjlighet att växa i din roll och bidra till vår fortsatta framgång. Hos oss på Hemtex råder en god gemenskap och en prestigelös kultur, präglat av ett starkt engagemang. Våra värdeord Affärsmässig, Inspirerande och Dedikerad är viktiga vägledare för oss och genomsyrar allt vi gör.
Hemtex i Kungsbacka tillhör Region Väst som består av 24 butiker. Samtliga butikschefer i regionen träffas fyra gånger om året och utbyter kunskaper och erfarenheter för att ständigt utveckla våra verksamheter till det bättre. Det gemensamma utvecklingsarbetet leds av en regionchef som kommer bli din närmsta chef. Publiceringsdatum2026-04-24Dina arbetsuppgifter
Som butikschef på Hemtex har du det övergripande ansvaret för butikens resultat och dagliga drift. Vidare har du personalansvar för butikens medarbetare och arbetar aktivt med att skapa en god arbetsmiljö och stark teamanda. Ditt uppdrag är att leda säljarteamet till att skapa fantastiska köpupplevelser för våra kunder i en inspirerande butiksmiljö. Du kommer själv att arbeta aktivt i butiken med kundmöten såväl i kassa som på golv, varuhantering och exponering och vara en närvarande säljledare för dina medarbetare. Du kommer till exempel att ansvara för:
Det visuella och personliga försäljningsarbetet i butiken
Att analysera nyckeltal och omsätta insikter till konkreta handlingsplaner för att stärka butikens lönsamhet
Att utifrån vår vision och våra värderingar leda och motivera dina medarbetare att bli sitt bästa jag och nå uppsatta mål
Bemanna och organisera verksamheten med effektivitet och ökad försäljning som utgångspunkt
Rekrytering och introduktion av nya medarbetare i samarbete med regionchef
Att löpande arbeta för att skapa bred produktkunskap för dig och dina medarbetareProfil
Vi tror att du, precis som vi, alltid sätter kunden i fokus och brinner för sälj och service. Du älskar mötet med kunden och drivs av att jobba mot uppsatta mål. Du är en naturlig ledare och för dig är utveckling av ditt team den självklara vägen till framgång.
För att trivas hos oss är du lösningsorienterad och ser möjligheter där andra ser hinder. Du är flexibel och trivs i ett dynamiskt arbetsklimat där initiativförmåga och ansvarstagande är avgörande. Du har en prestigelös inställning och är en lyhörd ledare som skapar trygghet genom att uppmuntra lärande - även när misstag sker.
Vi söker dig som har:
Minst två års erfarenhet från arbete som butikschef, alternativt minst två års butikserfarenhet tillsammans med annan ledarfarenhet.
Erfarenhet av budgetansvar och försäljningsanalys
Goda ledaregenskaper med förmåga utveckla och engagera medarbetare
Det är meriterande om du har eftergymnasial utbildning inom handel, ekonomi eller ledarskap.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Vi tror att en blandning av erfarenhet och bakgrund bidrar till en dynamisk och kreativ arbetsgrupp, därför eftersträvar vi efter mångfald och jämställdhet på alla Hemtex arbetsplatser.
Omfattning: Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid, 40 timmar per vecka.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Har du frågor om tjänsten kontaktar du Regionchef Jessica Bjärkstrand, Telefonnummer: 0701-981470. Välkommen med din ansökan snarast, men senast den 6 maj. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hemtex AB
(org.nr 556132-7056)
434 38 KUNGSBACKA Arbetsplats
Hemtex Kungsbacka, Kungsmässan Kontakt
Jessica Bjärkstrand jessica.bjarkstrand@hemtex.se Jobbnummer
