Butikschef Karlstad City
Clas Ohlson AB / Chefsjobb / Karlstad Visa alla chefsjobb i Karlstad
2026-03-03
Ända sedan starten för mer än 100 år sedan har vi på Clas Ohlson haft en stark företagskultur som präglas av en vilja att göra kunden nöjd. Vi är lagspelare som bryr oss om varandra, våra kunder och resultatet av det vi gör, och vi har ett uttalat mål om att vara ledande inom hållbarhet. Om du delar vår ambition att hela tiden åstadkomma mer kan vi erbjuda dig fantastiska möjligheter att växa både personligen och professionellt. Vi tror på dig.
Kom och väx med oss!
Som butikschef ansvarar du för butikens lönsamhet genom att arbeta såväl operativt som strategiskt. Tillsammans med dina medarbetare driver och utvecklar du butiken inom ramarna för Clas Ohlsons koncept.
I rollen som butikschef på Clas Ohlson tillämpar du ett coachande ledarskap där du inspirerar medarbetarna till att skapa positiva kundupplevelser och att våga utmana sig själva. Du värnar och uppmuntrar om ett öppet arbetsklimat där dina medarbetare delar kunskap, nytänkande och möjligheter till förbättring. Som butikschef på Clas Ohlson har du ett ledarskap med fokus på inkludering och att skapa ett vinnande team.
För att uppnå detta arbetar du med att:
Tillgodose och utveckla förutsättningarna för Clas Ohlsons kundservicekoncept
Driva försäljning genom att coacha och utbilda medarbetare till att skapa goda kundupplevelser och försäljningsresultat
Utvärdera, coacha och utveckla medarbetarnas prestationer genom att sätta mål och ge feedback
Planera och driva butiksverksamheten på både lång och kort sikt
Implementera, analysera och följa upp butikens nyckeltal samt årliga handlingsplan
Bemanningsplanera och arbeta med schemaläggning på både lång och kort sikt
Vem söker vi?
Avklarad gymnasieutbildning, utbildning inom företagsekonomi eller butiksledning är meriterande
Minst två års arbetslivserfarenhet av en ledande befattning inom detaljhandel
Goda kunskaper inom MS Office och erfarenhet av butiksspecifika IT-system
Goda språkkunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift
Vi tror att du som söker tjänsten har en naturlig ledarskapsförmåga och att du drivs av att motivera och inspirera medarbetare att nå sin fulla potential. Du har också ett starkt resultatfokus och genom ditt engagemang och goda planeringsförmåga lyckas du med att framgångsrikt organisera det dagliga arbetet i butik. Du trivs helt enkelt med att arbeta i team där du med ett positivt synsätt och stor tillit driver gruppen till att nå gemensamma åtaganden och mål.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med start enligt överenskommelse. Clas Ohlson tillämpar alltid 6 månaders provanställning vid tillsvidareanställning.
Välkommen hem
Clas Ohlson erbjuder en inkluderande och uppmuntrande arbetsmiljö där alla förväntas ta initiativ och våga prova nya saker. Ditt driv och din lust att utveckla Clas Ohlson tillsammans med oss är det som får oss att ligga steget före. Vi tror på mångfald och att våra medarbetares olika bakgrunder, personligheter, erfarenheter och kompetenser är viktiga för vår framgång.
Förutom möjligheten att växa med oss så erbjuder vi också marknadsmässig lön, personalrabatt, rörlig ersättning, friskvårdsbidrag och kollektivavtal.
Hur det är att jobba hos oss? Klicka på följande länk och ta del av våra medarbetares berättelser.
Bli en del av oss!
Tillsammans med dig vill vi förenkla vardagen för alla våra kunder! Ansök redan idag - dock inte senare än 2026-03-15! Rekryteringsprocessen är igång och vi genomför intervjuer och urval löpande.
Om du har ytterligare frågor kopplat till tjänsten ber vi dig kontakta rekryterande chef på: oskar.damberg@clasohlson.se
Som en del av vår rekryteringsprocess använder vi digital referenstagning samt en bakgrundskontroll via en extern leverantör på slutkandidaten. Läs här för mer information om bakgrundskontrollen.
