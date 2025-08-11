Butikschef - Stockholm
Vintage & Friends söker butikschef till Stockholm
Om oss Vintage & Friends har snabbt etablerat sig som Stockholms bästa och roligaste secondhand- och vintagemodebutiker med sina två AA-lägen i city. Vi har blivit en självklar destination för modeälskare som söker unika plagg, personlig stil och hållbara alternativ. Med grundarna Eric Hammel och Johan Graffner i spetsen - båda med över 25 års erfarenhet inom retail och mode - är vi nu redo att expandera ytterligare. vintageandfriends.se
Om rollen Som butikschef hos Vintage & Friends har du det övergripande ansvaret för butikens dagliga drift, försäljning och teamledning. Du är en ambassadör för vårt koncept och varumärke, och spelar en central roll i att skapa en varm, inspirerande och inkluderande atmosfär för våra medarbetare och kunder. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Ansvara för den dagliga butiksdriften
Leda, coacha och inspirera butiksteamet
Säkerställa hög servicenivå och kundnöjdhet
Arbeta aktivt med försäljning och sortiment
Planera och genomföra aktiviteter
Vi söker dig Som har minst tre års erfarenhet som butikschef eller i en annan ledande roll inom retail. Du är en naturlig ledare med hög energi, god struktur och ett starkt driv. Du trivs med att ta ansvar, inspirera andra och arbeta mot tydliga mål. Som person är du social, utåtriktad och trygg i ditt ledarskap. Du har ett genuint intresse för mode, särskilt inom vintage och secondhand, och du har en god känsla för stil och trender. Arbetet kan periodvis vara fysiskt krävande, så god fysisk och mental uthållighet är viktigt.
Vi erbjuder dig Vi erbjuder dig en nyckelroll i ett växande och passionerat företag med höga ambitioner. Du får möjlighet att vara med och forma framtiden för Vintage & Friends. Hos oss får du arbeta i en kreativ och dynamisk miljö där mode, hållbarhet och personlighet står i fokus. Du blir en del av ett engagerat team som tillsammans skapar en inspirerande kundupplevelse varje dag.
Placering: Stockholm Anställningsform: Tillsvidare, heltid Tillträde: Enligt överenskommelse - omgående eller i september-2025
Sista dag att ansöka är 2025-08-10 Välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
