Butiksbiträde skiduthyrning
Storlien Högfjällshotell AB / Butikssäljarjobb / Åre Visa alla butikssäljarjobb i Åre
2026-01-03
, Krokom
, Östersund
, Strömsund
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Storlien Högfjällshotell AB i Åre
Storlien by ligger en timme utanför Åre by.
Vi söker dig som har ett stort intresse för skidåkning och gillar att jobba i en miljö där kundfokus är hög och kan klara av stressiga dagar.
Kassavana och säljerfarenheter är ett plus.
Tjänsten gäller deltid, 70 %.
Som butiksbiträde hos oss har du som uppgift att förse våra gäster med allt från försäljning av skidartiklar till skiduthyrning.
Rum med pentry och eget badrum finns för uthyrning.
Vi ser fram emot att få dela den här resan med någon som med glädje vill vara med och bygga upp Storlien Högfjällshotell så att det blir ett fantastiskt fjällhotell för våra turister. Vi söker dig som är initiativrik och har en stark servicekänsla.
(Under lågsäsong så kan tjänsten även innefatta jobb på andra delar av hotellet så som restaurang t.ex.) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-25
E-post: william.cramerus@storlienhogfjallshotell.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Storlien Högfjällshotell AB
(org.nr 556837-4614)
Vintergatan 24 (visa karta
)
837 99 STORLIEN Arbetsplats
Storlien Högfjällshotell AB Kontakt
William Cramérus william.cramerus@storlienhogfjallshotell.se Jobbnummer
9668254