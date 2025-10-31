Butiksbiträde
Vi i Kalmar AB / Kassapersonalsjobb / Kalmar Visa alla kassapersonalsjobb i Kalmar
2025-10-31
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vi i Kalmar AB i Kalmar
Har du en flexibel vardag och vill jobba varierade tider och dagar under våra öppettider? Då har du hittat rätt! Vi söker fler kollegor som vill jobba allt ifrån ett par dagar i månaden till ett par dagar i veckan i vårt team!
Vi söker dig som utstrålar glädje, är utåtriktad och tycker om att ge bra service och som vill vara en del av ett starkt team och som gillar att jobba där det är liv och rörelse i högt tempo. Vi ser gärna att du har kassavana och att du alltid sätter kunden i fokus för att kunden ska känna sig välkommen.
Körkort och erfarenhet av arbete inom liknande tjänster är meriterande.
Vi ser att du:
• Älskar att jobba med människor och sätter kunden i fokus
• Tycker om att hålla rent runtomkring dig
• Gillar att ha många bollar i luften men fortfarande fokuserar på detaljerna
• Brinner för försäljning
• Kan arbeta ensam
• Kan arbeta dag som natt
Urval sker löpande så var vänlig att skicka in ansökan med CV och personligt brev. I din ansökan får du gärna bifoga en bild på dig själv.
Varmt välkommen in med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16
E-post: info@viikalmar.se Arbetsgivare Vi i Kalmar AB
(org.nr 559460-7094) Jobbnummer
9584061