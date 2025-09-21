Butiksäljare
Karved Sweden AB / Butikssäljarjobb / Sjöbo Visa alla butikssäljarjobb i Sjöbo
2025-09-21
, Tomelilla
, Skurup
, Hörby
, Ystad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Karved Sweden AB i Sjöbo
, Skurup
, Staffanstorp
, Kävlinge
, Malmö
eller i hela Sverige
Om jobbet
Pers Maskinbod säljer trädgårds maskiner och utrustning för grönytor.
Vi är ett privatägt företag som har vår butik utanför Sjöbo. Vi erbjuder dig en tjänst i ett härligt gäng med god gemenskap. Publiceringsdatum2025-09-21Arbetsuppgifter
Vi söker nu efter en butiks säljare till vår butik i Sjöbo.
Hos oss arbetar du med frihet under ansvar och med stora möjligheter att påverka ditt arbete.
Din främsta uppgift är att sälja, genom att säkerställa att kunden får en bra kund upplevelse, att alltid tänka service och kund nöjdhet i varje moment. Utöver säljarbetet ska du se till att alla hyllor är välfyllda, att varorna är väl positionerade, rengöring av butiken, packa upp varor. Svara på kund mail och packa E-order.
I jobbet förekommer det leverans av maskiner till kund och Installation av robot gräsklippare på plats hos kunden.Kvalifikationer
Vi söker dig som är målfokuserad, har medveten försäljningslust, med stor serviceanda och som är tillmötesgående och flexibel, samt har ansvarskänsla för butikens skick och ordning. Gärna ett brinnande intresse för maskiner, då vår butik representerar många av det stora ledande tillverkare, lägger vi stor vikt på att man har förmågan att fördjupa sig i produktkännedom och kunskap.
Truckkort är meriterande.
Tidigare erfarenheter inom försäljning av trädgårdmaskiner samt kassa vana är meriterande.
Du gillar att möta människor, att sälja och att ge god service i ett högt tempo, samt förstår vikten av bra kundbemötandet och service vilket leder till nöjda återkommande kunder.
Vi ser gärna att du har datorvana och du kan grunderna i de vanligaste Windows-programmen.
Arbetstid är dagtid på veckodagar och även vissa lördagar under högsäsong förekommer.
Vidare ser vi gärna att du har ett driv och intresse av att utveckla dig inom företaget. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-21
E-post: lars@karved.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karved Sweden AB
(org.nr 559199-4016)
Stora Tolångavägen 453 (visa karta
)
275 72 LÖVESTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Pers Maskinbod AB Jobbnummer
9518906