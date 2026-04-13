Butiks- och reservdelssäljare
Lantmännen Maskin importerar och säljer lantbruksmaskiner, reservdelar och verkstadstjänster. Vi är omkring 700 anställda och finns över hela Sverige. Nu behöver vi bli fler och söker en butiks- och reservdelssäljare till vår anläggning i Visby. Publiceringsdatum2026-04-13Arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga ansvarsområden består i första hand av försäljning av reservdelar och tillbehör, dels över disk men även via uppsökande telefonförsäljning till både befintliga och nya kunder. Dina kunder är främst lantbruksföretag, entreprenörer och verkstäder. Du har även ett nära samarbete med vår verkstad med reservdelshantering samt vår maskinsäljare, vilket innebär att sköta en del administrativa uppgifter. Jourtjänstgöring kan förekomma.
Det här behöver du för att lyckas och trivas:
Erfarenhet eller intresse av lantbruk / entreprenad.
Erfarenhet av försäljning mot slutkund.
Ett stort driv och resultatfokus.
Vara lagspelare samtidigt som du är självgående.
En duktig relationsbyggare.
God teknisk kännedom om de maskiner och redskap som används inom lantbruk/entreprenad.
God datorvana.
Tidvis kan det vara ett högt tempo vilket ställer krav på noggrannhet även i stressiga situationer. Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper. Även om tjänsten innebär en del administration är det det personliga mötet med våra kunder som är allra viktigast! Vi vill du att du känner dig trygg i försäljningssituationen där du drivs av att ge allra bästa service.
Vad vi erbjuder dig
Hos Lantmännen blir du en del av ett större sammanhang, vi är en stor global koncern som därmed kan erbjuda spännande möjligheter i hela värdekedjan - från jord till bord. Vi har också ett starkt fokus på mångfald och vill att alla ska känna sig inkluderade. Vi ger dig möjlighet att utvecklas i en tjänst med stort ansvar. Du blir en viktig del i vårt team och vi kan erbjuda dig ett varierande arbete där uppgifterna planeras utifrån dagens händelser. Som anställd inom Lantmännen Maskin erbjuds du fina förmåner och möjlighet att påverka och utveckla vår verksamhet i Visby.
Låter det intressant?
Vi hoppas det! Du ansöker till tjänsten online senast den 2026-05-01. Urval kommer att ske löpande så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.
I rekryteringsprocessens sista steg ingår referenstagning och bakgrundskontroll.
Har du frågor gällande tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta Dan Glifberg, platschef, +46105562331.
Vi ser fram emot din ansökan!
Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, bioenergi och livsmedel. Företaget ägs av 17 000 svenska lantbrukare, har fler än 10 000 anställda, verksamheter i ett tjugotal länder och omsätter 60 miljarder SEK på årsbasis. Med basen i spannmål förädlas åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Några av Lantmännens mest kända varumärken inom livsmedel är AXA, Kungsörnen, Scan, Korvbrödsbagarn, GoGreen, FINN CRISP och Bonjour. Företaget är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos ägarna. Genom forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan tar Lantmännen ansvar från jord till bord.
Sista dag att ansöka är 2026-10-10
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lantmännen ek för
621 58 VISBY
Lantmännen Maskin Jobbnummer
9852041