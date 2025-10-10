Butik & Reservdelsansvarig
GBM Marin AB / Chefsjobb / Tanum Visa alla chefsjobb i Tanum
2025-10-10
, Strömstad
, Munkedal
, Sotenäs
, Dals-Ed
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos GBM Marin AB i Tanum
GBM Marin i Havstenssund är ett av Sveriges mest erfarna båtföretag - med över 80 år i branschen. Vi är en komplett fullserviceanläggning för båtar och båtliv. På vår anläggning finns båttillbehörsbutik, sjömack, gästhamn, serviceverkstad, vinterupplag och försäljning av nya och begagnade båtar från några av marknadens ledande varumärken. Läs mer om oss på www.gbm.se.
Om rollen: Vi söker dig som vill ta ett helhetsansvar för vår båttillbehörsbutik och vårt reservdelslager. Du kommer att vara en nyckelperson i verksamheten med ansvar för:* Drift och utveckling av butiken * Lagerhållning och beställning av reservdelar och tillbehör * Kontakt med leverantörer och inköp * Kundservice i butik, via telefon och mail * Stöd till verkstadspersonalen vid beställning av reservdelar * Varuexponering och butiksadministration.
Tjänsten innebär mycket eget ansvar men också ett nära samarbete med våra övriga team - framför allt verkstad och försäljning. Det är en varierande och utvecklande roll för dig som vill kombinera administrativt arbete med kundkontakt och ett stort mått av självständighet.
Vi söker dig som:
• Har intresse för båtar och det marina livet
• Är strukturerad, ansvarstagande och noggrann
• Har god datorvana och är bekväm med affärssystem
• Trivs med kundkontakt och kan ge service med hög kvalitet
• Är flexibel och tycker om varierande arbetsdagar
Meriterande om du har:
• Erfarenhet från liknande roll inom butik, reservdelar eller lager
• Arbetat med inköp och kontakt med leverantörer
• Tidigare jobbat med marina reservdelar eller båtelektronik
• Teknisk förståelse eller erfarenhet från verkstadsmiljö
Rekrytering sker löpande och tjänsten kan tillsättas omgående Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
E-post: anna@gbm.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare GBM Marin AB
(org.nr 556052-0628)
Norrsundsvägen 22 (visa karta
)
457 73 HAVSTENSSUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Gbm Marin AB Jobbnummer
9552056