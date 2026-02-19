Bussmekaniker Elfordon - Motala
2026-02-19
Ledig tjänst - Bussmekaniker Elfordon
Är du en skicklig mekaniker med erfarenhet av tunga fordon och intresse för eldrivna fordon? Då kan detta vara rätt jobb för dig! Vi söker nu en engagerad bussmekaniker med fokus på elfordon till vår depå i Motala
Företagsbeskrivning
Med över 3 700 medarbetare och en imponerande flotta på över 2 700 fordon, spridda över 64 depåer, är vi stolta över att vara den tredje största kollektivtrafikoperatören i Norge och den femte största i Sverige! Vårt team består av högt kvalificerade och erfarna individer, som arbetar tillsammans för att säkerställa högsta kvalitet och tillförlitlighet i alla våra tjänster.Publiceringsdatum2026-02-19Dina arbetsuppgifter
Som bussmekaniker hos oss ansvarar du för service, underhåll, felsökning och reparationer av våra eldrivna fordon. Du säkerställer att arbetet utförs på ett professionellt och kvalitetssäkert sätt samt följer våra säkerhetsrutiner. Vi tillhandahåller utbildning för aktuell fordonstyp.
Arbetsplatsbeskrivning
Du kommer att vara en del av verkstadsteamet på vår depå i Motala och rapporterar till närmsta chef.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Utföra service, underhåll och reparation av eldrivna fordon, både självständigt och i team
Felsöka och bedöma reparationsåtgärder i samråd med arbetsledning
Genomföra reparationer enligt fackmannamässiga standarder
Underhålla reservdelslager och verkstadsutrustning
Delta i förbättrings- och utvecklingsarbete inom verkstaden
Vem är du?
Vi söker dig som är självständig, noggrann och lösningsorienterad. Du tar egna initiativ, har god servicekänsla och arbetar effektivt. Kvalifikationer
Teknisk eller fordonsteknisk utbildning (eller motsvarande dokumenterad erfarenhet)
Minst 2 års erfarenhet som mekaniker för tunga fordon
Erfarenhet av felsökningssystem
Goda kunskaper inom el (lågvolt) och ritningsläsning
God datorvana
Goda kunskaper i svenska och engelska
Körkort med minst B-behörighet (D-körkort är meriterande)
Anställningens omfattning
Anställningsform: Tillsvidareanställning efter provanställning.
Omfattning: Heltid
Ansökningsperiod
Skicka in din ansökan senast den 2025-03-21. Vi behandlar inkomna ansökningar löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Ansökan via mail
Skicka din ansökan till motala@connectbus.se
- bifoga CV och personligt brev. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-21
E-post: motala@connectbus.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Connect Bus Sverige AB
(org.nr 556493-1177)
Delfinvägen 3 (visa karta
)
591 32 MOTALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9751771