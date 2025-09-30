Bussförare till Mörbylånga
2025-09-30
Bergkvaras verksamhet kännetecknas av närhet, mänsklighet och handlingskraft. Det kollektiva resandet utvecklas snabbt med ett stort fokus på hållbarhet och teknisk utveckling. Vi är med och driver den utvecklingen.
Till Bergkvaras trafikuppdrag i Mörbylånga söker vi nu en duktig förare som älskar att köra buss och möta människor.Publiceringsdatum2025-09-30Arbetsuppgifter
Att köra buss är ett roligt och flexibelt jobb för dig som trivs med kundkontakter. I rollen som bussförare träffar du barn, ungdomar och vuxna som alla har olika önskemål med sin resa. Som bussförare är det en självklarhet att du framför bussen med säkerhet och precision. I lika hög grad är du även företagets ansikte utåt, med ett positivt och lojalt uppträdande med ambitionen att alltid ge våra resenärer bästa service och en trevlig och säker färdupplevelse.Kvalifikationer
God svenska är ett krav, liksom D-behörighet och YKB. Stationeringsort är Mörbylånga. Vi ser gärna att du har giltig YKB, men skulle du sakna någon enstaka kurs är vi villiga att hjälpa till med detta för att du ska kunna påbörja en anställning hos oss.
ÖVRIGT
Bergkvara är en av de största aktörerna inom den svenska kollektivtrafiken. Vi bedriver busstrafik och spårburen trafik inom upphandlad kollektivtrafik samt skoltrafik och kommersiell linje- och beställningstrafik med buss. I vår verksamhet ryms även all typ av fordonsservice för tunga nyttofordon. Koncernen är etablerad på ett 40-tal orter runt om i Sverige, har drygt 2000 medarbetare och omsätter ca 2,5 mdkr. Läs mer på: bergkvara.se Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C280818". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Bergkvarabuss AB
(org.nr 556294-9973) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Trafikförman
Anders Johansson +46 485 44 45 54 Jobbnummer
9532200